Томас Бах подал в отставку с поста президента МОК: когда состоятся выборы

Международный олимпийский комитет принял отставку Томаса Баха. Немецкий спортивный функционер возглавлял организацию более 10 лет.

В среду, 26 февраля, Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) согласился принять отставку Томаса Баха. Решение вступает в силу 23 июня, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт организации.

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МОК принял отставку Баха

Выборы нового главы организации пройдут во время сессии МОК, которая продлится с 18 по 21 марта 2025 года. Имя нового президента МОК станет известно 20 марта.

На должность претендуют семь кандидатов: Фейсал Аль-Хуссейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Йохан Элиаш (Швеция), Давид Лапартьян (Франция), Моринари Ватанабе (Япония).

Ранее Томас Бах заявил, что не будет добиваться продления срока президента, несмотря на призывы членов МОК сделать это.

Напомним, что Томас Бах во время спортивной карьеры становился олимпийским чемпионом. Он выиграл "золото" в фехтовании на рапирах в Монреале в 1976 году.

В 1991 году Бах был избран членом МОК, членом Исполкома МОК в 1996 году. Также он работал вице-президентом МОК более 10 лет. 10 сентября 2013 года был избран десятым президентом МОК.