Во вторник, 12 августа, Динамо сыграет на выезде против кипрского Пафоса. Ответный матч состоится в рамках третьего круга квалификации в основную сетку Лиги чемпионов 2025/2026.

Владислав Ващук поделился мыслями относительно противостояния между украинским и кипрским клубами. Легенда Динамо дал совет Александру Шовковскому перед гостевым матчем, сообщает 24 канал со ссылкой на "Украинский футбол".

Что Ващук посоветовал Шовковскому?

Владислав Ващук считает, что Динамо проиграло в первом матче вследствие плохой реализации моментов. Легенда "бело-синих" заявил, что поражение киевлян это всего лишь случайность.

Ващук отметил, что недооценки Пафоса у столичного клуба не было. Динамо должно было реализовывать свои моменты, забить гол и ставить точку в матче. Однако этого не произошло, что говорит о низкой квалификации определенных футболистов.

Вот и есть минус один перед началом второй игры. Знаете, может быть спешка со стороны игроков команды Александра Шовковского – попытаться быстро забить первыми в ответном матче. И это такой тонкий момент: может сыграть как в пользу, так и наоборот. Будем видеть, как оно получится. Однако, по моему мнению, Динамо вполне по силам пройти Пафос. Главное, надежно сыграть в обороне,

– сказал Ващук.

Владислав Ващук также считает, что вылет из Лиги чемпионов не будет провалом для Динамо. Легенда клуба отметил, что сейчас идет война и нарушена логистика, а также немало других нюансов.

"Но знаете, что мне нравится? Что о собственной логистике, как оправдание, все меньше и меньше говорят. Мне так кажется, что тренер даже запрещает игрокам думать об этом. И это правильно! Вы же сознательно выбрали путь стать футболистами, то играйте и не плачьте. Всем сейчас тяжело. И футбол - едва ли не единственное, что сейчас иногда добавляет нам хоть какого-то позитива. Динамовцы должны знать об этом, и побеждать должны," – добавил экс-футболист.

Напомним, что в первом матче Динамо проиграло Пафосу со счетом 1:0. Вторая игра состоится во вторник 12 августа, а стартовый свисток о начале противостояния прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Ранее мы рассказывали о том, сколько камбэков совершило Динамо после поражения в первом матче еврокубков. Шансы "бело-синих" исправить ошибку первой игры велики.