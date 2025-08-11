Уже во вторник, 12 августа, киевское Динамо сыграет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником "бело-синих" станет кипрский клуб Пафос, сообщает 24 Канал.
Как Динамо делало камбэки?
Первый матч был неудачным для Динамо, ведь гости смогли минимально выиграть благодаря позднему голу Андерсона Силвы (0:1). Теперь же подопечным Шовковского необходимо делать камбэк на выезде.
К счастью, история Динамо знает не один пример, когда команда брала реванш у соперника в матчах на вылет во второй встрече. За свою историю таких случаев у киевлян было аж восемь.
Пять из них – уже при независимости Украины. Из камбэков советских времен стоит вспомнить о матчах с Баварией в четвертьфинале КЕЧ 1976-1977. После минимального поражения в Мюнхене Динамо выиграло 2:0 дома благодаря голам Буряка и Слободяна.
Все камбэки Динамо в еврокубках после поражения в первом матче:
|
СЕЗОН
|
ТУРНИР
|
СТАДИЯ
|
МАТЧ
|
ПЕРВАЯ ИГРА
|
ВТОРАЯ ИГРА
|
1976-1977
|
Кубок чемпионов
|
1/4 финала
|
Динамо – Бавария
|
0:1
|
2:0
|
1979-1980
|
Кубок УЕФА
|
2 раунд
|
Динамо – Баник
|
0:1
|
2:0
|
1985-1986
|
Кубок обладателей Кубков
|
1 раунд
|
Динамо – Утрехт
|
1:2
|
4:1
|
1998-1999
|
Лига чемпионов
|
2 кв. раунд
|
Динамо – Спарта
|
0:1
|
1:0 (пен – 3:1)
|
2004-2005
|
Лига чемпионов
|
3 кв. раунд
|
Динамо – Трабзонспор
|
1:2
|
2:0
|
2014-2015
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
Динамо – Генгам
|
1:2
|
3:1
|
2014-2015
|
Лига Европы
|
1/8 финала
|
Динамо – Эвертон
|
1:2
|
5:2
|
2023-2024
|
Лига конференций
|
3 кв. раунд
|
Динамо – Арис
|
0:1
|
2:1 (пен – 6:5)
Также культовыми были матчи против Спарты в квалификации Лиги чемпионов. Проиграв 0:1 дома, киевляне выиграли с аналогичным счетом в Праге благодаря автоголу на 84 минуте.
В конце концов команда Лобановского прошла дальше по пенальти и в том розыгрыше добралась аж до полуфинала ЛЧ. Именно тогда впервые свое мастерство по игре на 11-метровых показал Александр Шовковский.
Через шесть лет Динамо снова пришлось делать камбэк и даже увольнять тренера. После домашнего поражения от Трабзонспора "бело-синие" попрощались с Алексеем Михайличенко. Спасал киевлян от вылета уже Йожеф Сабо.
А наиболее волевым стал для Динамо сезон 2014-2015. В плей-офф Лиги Европы команда Реброва делала камбэки в играх против Генгама и Эвертона, причем с эффектными голами на НСК "Олимпийский". А уже текущий состав Динамо помнит волевой камбэк против Ариса.
В Лиге конференций 2023-2024 киевляне уступили грекам в первом матче в квалификации. Впрочем, во второй игре выиграли 2:1 и взяли свое в серии пенальти. Из основного состава на тот матч в Динамо до сих пор играют семь футболистов (за исключением Бущана, Сироты, Дячука и Сидорчука).
Напомним, что матч Пафос – Динамо начнется 12 августа в 20:00 по киевскому времени. Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации ЛЧ, где будет играть против Леха или Црвены Звезды.