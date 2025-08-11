Вже у вівторок, 12 серпня, київське Динамо зіграє матч-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Суперником "біло-синіх" стане кіпрський клуб Пафос, повідомляє 24 Канал.
Як Динамо робило камбеки?
Перший матч був невдалим для Динамо, адже гості змогли мінімально виграти завдяки пізньому голу Андерсона Сілви (0:1). Тепер же підопічним Шовковського необхідно робити камбек на виїзді.
На щастя, історія Динамо знає не один приклад, коли команда брала реванш у суперника в матчах на виліт в другій зустрічі. За свою історію таких випадків у киян було аж вісім.
П'ять з них – вже за незалежності України. Із камбеків радянських часів варто згадати про матчі з Баварією у чвертьфіналі КЄЧ 1976-1977. Після мінімальної поразки в Мюнхені Динамо виграло 2:0 вдома завдяки голам Буряка та Слободяна.
Всі камбеки Динамо в єврокубках після поразки у першому матчі:
|
СЕЗОН
|
ТУРНІР
|
СТАДІЯ
|
МАТЧ
|
ПЕРША ГРА
|
ДРУГА ГРА
|
1976-1977
|
Кубок чемпіонів
|
1/4 фіналу
|
Динамо – Баварія
|
0:1
|
2:0
|
1979-1980
|
Кубок УЄФА
|
2 раунд
|
Динамо – Банік
|
0:1
|
2:0
|
1985-1986
|
Кубок володарів Кубків
|
1 раунд
|
Динамо – Утрехт
|
1:2
|
4:1
|
1998-1999
|
Ліга чемпіонів
|
2 кв. раунд
|
Динамо – Спарта
|
0:1
|
1:0 (пен – 3:1)
|
2004-2005
|
Ліга чемпіонів
|
3 кв. раунд
|
Динамо – Трабзонспор
|
1:2
|
2:0
|
2014-2015
|
Ліга Європи
|
1/16 фіналу
|
Динамо – Генгам
|
1:2
|
3:1
|
2014-2015
|
Ліга Європи
|
1/8 фіналу
|
Динамо – Евертон
|
1:2
|
5:2
|
2023-2024
|
Ліга конференцій
|
3 кв. раунд
|
Динамо – Аріс
|
0:1
|
2:1 (пен – 6:5)
Також культовими були матчі проти Спарти у кваліфікації Ліги чемпіонів. Програвши 0:1 вдома, кияни виграли з аналогічним рахунком у Празі завдяки автоголу на 84 хвилині.
Зрештою команда Лобановського пройшла далі по пенальті і в тому розіграші дісталась аж півфіналу ЛЧ. Саме тоді вперше свою майстерність по грі на 11-метрових показав Олександр Шовковський.
Динамо пройшло Спарту в серії пенальті: дивитися відео
За шість років Динамо знову довелось робити камбек та навіть звільняти тренера. Після домашньої поразки від Трабзонспора "біло-сині" попрощались із Олексієм Михайличенком. Рятував киян від вильоту вже Йожеф Сабо.
А найбільш вольовим став для Динамо сезон 2014-2015. У плей-оф Ліги Європи команда Реброва робила камбеки у іграх проти Генгама та Евертона, причому з ефектними голами на НСК "Олімпійський". А вже поточний склад Динамо пам'ятає вольовий камбек проти Аріса.
Як Динамо прибило Евертон в Лізі Європи: дивитися відео
У Лізі конференцій 2023-2024 кияни поступились грекам у першому матчі у кваліфікації. Втім у другій грі виграли 2:1 та взяли своє в серії пенальті. З основного складу на той матч в Динамо досі грають сім футболістів (за виключенням Бущана, Сироти, Дячука та Сидорчука).
Нагадаємо, що матч Пафос – Динамо розпочнеться 12 серпня о 20:00 за київським часом. Переможець пари вийде в раунд плей-оф кваліфікації ЛЧ, де гратиме проти Леха або Црвени Звезди.