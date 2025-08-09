Півзахисник львівського Руху Олег Дзюринець вийшов на поле на 88-й хвилині матчу з Динамо. На момент дебюту в УПЛ юнаку було 15 років та 17 днів, пише 24 Канал з посиланням на сайт львів'ян.
До теми Відбувся найбільш ранній дебют в історії УПЛ
Що сказав Дзюринець після дебюту в УПЛ?
За відведений ігровий час 15-річний футболіст не встиг відзначитися результативними діями. Проте свій дебют проти чемпіона України Олег запам'ятає на все життя.
Після завершення поєдинку Дзюринець поділився емоціями з клубною пресслужбою.
"Дуже радий дебютувати в матчі проти гранда українського футболу. Вдячний тренерському штабу та керівництву клубу за довіру. Дуже прикро, що команда програла, але в мене неймовірні емоції. Після матчу і партнери, і гравці Динамо привітали мене. Також я мав найкращу підтримку на трибунах, бо на гру прийшла мама", – розповів Дзюринець.
Крім того, хлопець зробив спільне фото з Андрієм Ярмоленком. Легенда Динамо старший за Дзюринця на 20 років.
Після гри вдалося сфотографуватись з Андрієм Ярмоленком. Він – легенда українського футболу та я хочу бути схожим на нього, адже Ярмоленко один із моїх кумирів,
– сказав Дзюринець.
Олег Дзюринець разом з Андрієм Ярмоленком / фото ФК Рух
Нагадаємо, матч у Львові завершився розгромною перемогою Динамо з рахунком 5:1. "Біло-сині" після двох стартових матчів набрали шість очок і очолили турнірну таблицю.
Що відомо про наймолодшого дебютанта УПЛ?
- Олег Дзюринець народився 23 липня 2010 року у місті Борислав на Львівщині. У місцевій ДЮСШ робив перші кроки у футболі.
- Згодом Олег приєднався до Академії "Руха". Хлопець на рівні ДЮФЛ грав за команди "жовто-чорних" U-14, U-15 та U-16. У 44 матчах Дзюринець забив 36 голів.
- До основної команди приєднався на початку сезону-2025/26. Перед дебютом в УПЛ Олег зіграв 18 хвилин в юнацькому турнірі Прем'єр-ліги.