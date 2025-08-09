Півзахисник львівського Руху Олег Дзюринець вийшов на поле на 88-й хвилині матчу з Динамо. На момент дебюту в УПЛ юнаку було 15 років та 17 днів, пише 24 Канал з посиланням на сайт львів'ян.

Що сказав Дзюринець після дебюту в УПЛ?

За відведений ігровий час 15-річний футболіст не встиг відзначитися результативними діями. Проте свій дебют проти чемпіона України Олег запам'ятає на все життя.

Після завершення поєдинку Дзюринець поділився емоціями з клубною пресслужбою.

"Дуже радий дебютувати в матчі проти гранда українського футболу. Вдячний тренерському штабу та керівництву клубу за довіру. Дуже прикро, що команда програла, але в мене неймовірні емоції. Після матчу і партнери, і гравці Динамо привітали мене. Також я мав найкращу підтримку на трибунах, бо на гру прийшла мама", – розповів Дзюринець.

Крім того, хлопець зробив спільне фото з Андрієм Ярмоленком. Легенда Динамо старший за Дзюринця на 20 років.

Після гри вдалося сфотографуватись з Андрієм Ярмоленком. Він – легенда українського футболу та я хочу бути схожим на нього, адже Ярмоленко один із моїх кумирів,

– сказав Дзюринець.

Олег Дзюринець разом з Андрієм Ярмоленком / фото ФК Рух

Нагадаємо, матч у Львові завершився розгромною перемогою Динамо з рахунком 5:1. "Біло-сині" після двох стартових матчів набрали шість очок і очолили турнірну таблицю.

