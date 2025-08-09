Полузащитник львовского Руха Олег Дзюринец вышел на поле на 88-й минуте матча с Динамо. На момент дебюта в УПЛ юноше было 15 лет и 17 дней, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт львовян.
К теме Состоялся самый ранний дебют в истории УПЛ
Что сказал Дзюринец после дебюта в УПЛ?
За отведенное игровое время 15-летний футболист не успел отличиться результативными действиями. Однако свой дебют против чемпиона Украины Олег запомнит на всю жизнь.
После завершения поединка Дзюринец поделился эмоциями с клубной пресс-службой.
"Очень рад дебютировать в матче против гранда украинского футбола. Благодарен тренерскому штабу и руководству клуба за доверие. Очень обидно, что команда проиграла, но у меня невероятные эмоции. После матча и партнеры, и игроки Динамо поздравили меня. Также я имел лучшую поддержку на трибунах, потому что на игру пришла мама", – рассказал Дзюринец.
Кроме того, парень сделал совместное фото с Андреем Ярмоленко. Легенда Динамо старше Дзюринца на 20 лет.
После игры удалось сфотографироваться с Андреем Ярмоленко. Он – легенда украинского футбола и я хочу быть похожим на него, ведь Ярмоленко один из моих кумиров,
– сказал Дзюринец.
Олег Дзюринец вместе с Андреем Ярмоленко / фото ФК Рух
Напомним, матч во Львове завершился разгромной победой Динамо со счетом 5:1. "Бело-синие" после двух стартовых матчей набрали шесть очков и возглавили турнирную таблицу.
Что известно о самом молодом дебютанте УПЛ?
- Олег Дзюринец родился 23 июля 2010 года в городе Борислав на Львовщине. В местной ДЮСШ делал первые шаги в футболе.
- Впоследствии Олег присоединился к Академии "Руха". Парень на уровне ДЮФЛ играл за команды "желто-черных" U-14, U-15 и U-16. В 44 матчах Дзюринец забил 36 голов.
- К основной команде присоединился в начале сезона-2025/26. Перед дебютом в УПЛ Олег сыграл 18 минут в юношеском турнире Премьер-лиги.