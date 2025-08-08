В пятницу, 8 августа, стартовал 2-й тур УПЛ. Киевское Динамо на выезде встречалось с львовским Рухом, пишет 24 Канал.
Как Динамо сыграло против Руха?
На этой неделе Динамо сыграло поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против Пафоса. "Бело-синие" неожиданно уступили киприотам со счетом 0:1.
Во Львове киевляне стремились реабилитироваться за досадное поражение. Главный тренер Динамо Александр Шовковский провел ротацию состава, предоставив игровую практику игрокам, не игравшим с Пафосом.
В первом тайме подопечные Ивана Федыка пытались противостоять именитому сопернику, но все же пропустили мяч на 21-й минуте от Михавка.
В начале второго тайма Вивчаренко сделал прострел в штрафную площадь Руха, который замкнул защитник хозяев Холод. После этого гола игра "желто-черных" расклеилась.
Буяльский, Брагару и Яцык довели счет до разгромного. В конце встречи гамбийский форвард Руха Фал забил гол престижа.
В итоге поединок во Львове завершился победой Динамо со счетом 5:1.
Рух – Динамо 1:5
Голы: Фал, 88 – Михавко, 21, Холод, 47 (автогол), Буяльский, 65, Брагару, 77, Яцык, 80
Видео голов в матче Рух – Динамо
В турнирной таблице Динамо вышло на первую строчку. У подопечных Шовковского шесть очков в двух матчах.
Рух пока идет вторым. У львовян три балла в двух матчах.
Ранее мы сообщали о футболисте "Кудривки" Романе Гагуне, которого забрали ТЦК перед матчем 1-го тура.