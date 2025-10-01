Подопечные Дмитрия Михайленко не смогли досрочно гарантировать себе выход в плей-офф. После победы над корейцами сборная Украины U-20 поделила очки с командой Панамы.

Сборная Украины U-20 сыграла свой второй матч на юношеском чемпионате мира-2025. В чилийском городе Вальпараисо подопечные Дмитрия Михайленко противостояли Панаме, сообщает 24 Канал.

Как Украина стартовала?

На бумаге наш оппонент выглядел явным аутсайдером группы. Однако в первом туре "канальщики" дали серьезный бой Парагваю и только в компенсированное время упустили ничью (2:3).

В свою очередь Украина стартовала с нервной победы над Южной Кореей. В первом тайме "сине-желтые" контролировали гу и забили дважды, но после перерыва едва не дали корейцам создать камбэк (2:1).

Панама U-20 – Украина U-20 1:1

Голы: Эррера, 36 – Синчук, 6 (пен).

В конце концов на матч с панамцами тренер сделал лишь одну замену – Деркач вышел вместо Шаха. И опять же нашей команде удался ударный старт. Уже на 6-й минуте "сине-желтые" получили право на пенальти.

Первый удар Пищур не реализовал, но судья назначил перебивание из-за заступления вратаря. Вторую попытку исполнял уже Синчук и игрок из МЛС уже не подвел.

Подопечные Михайленко контролировали игру и были более опасными в нападении. Однако уже в середине первого тайма панамцы реализовали едва ли не единственный свой момент. Эррера точно головой замкнул навес с фланга.

Голы в матче Панама – Украина на ЧС U-20: смотреть видео

Во втором тайме Украина продолжила давить, хотя большого количества опасности у ворот Панамы не было. Тренер запустил в игру Шаха, Пономаренко и Шевченко, но пользы это не принесло. Финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

Украина на чемпионате мира U-20