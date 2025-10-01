Сборная Украины не смогла обыграть аутсайдера группы на юношеском чемпионате мира по футболу
- Сборная Украины U-20 сыграла вничью с Панамой на чемпионате мира U-20.
- После двух матчей Украина возглавляет группу В с 4 баллами.
Подопечные Дмитрия Михайленко не смогли досрочно гарантировать себе выход в плей-офф. После победы над корейцами сборная Украины U-20 поделила очки с командой Панамы.
Сборная Украины U-20 сыграла свой второй матч на юношеском чемпионате мира-2025. В чилийском городе Вальпараисо подопечные Дмитрия Михайленко противостояли Панаме, сообщает 24 Канал.
Как Украина стартовала?
На бумаге наш оппонент выглядел явным аутсайдером группы. Однако в первом туре "канальщики" дали серьезный бой Парагваю и только в компенсированное время упустили ничью (2:3).
В свою очередь Украина стартовала с нервной победы над Южной Кореей. В первом тайме "сине-желтые" контролировали гу и забили дважды, но после перерыва едва не дали корейцам создать камбэк (2:1).
Панама U-20 – Украина U-20 1:1
Голы: Эррера, 36 – Синчук, 6 (пен).
В конце концов на матч с панамцами тренер сделал лишь одну замену – Деркач вышел вместо Шаха. И опять же нашей команде удался ударный старт. Уже на 6-й минуте "сине-желтые" получили право на пенальти.
Первый удар Пищур не реализовал, но судья назначил перебивание из-за заступления вратаря. Вторую попытку исполнял уже Синчук и игрок из МЛС уже не подвел.
Подопечные Михайленко контролировали игру и были более опасными в нападении. Однако уже в середине первого тайма панамцы реализовали едва ли не единственный свой момент. Эррера точно головой замкнул навес с фланга.
Во втором тайме Украина продолжила давить, хотя большого количества опасности у ворот Панамы не было. Тренер запустил в игру Шаха, Пономаренко и Шевченко, но пользы это не принесло. Финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.
Украина на чемпионате мира U-20
- Юношеская сборная Украины набрала 4 балла в двух стартовых матчах. Благодаря этому "сине-желтые" возглавили турнирную таблицу группы В.
- Парагвай отстает на один балл, но имеет матч против Южной Кореи в запасе. Именно с этой командой подопечные Михайленко сыграют в последнем туре групповой стадии (3 октября).
- Напрямую в 1/8 финала попадут по две лучшие команды из каждой группы. Также туда выйдут четыре из шести лучших сборных, которые займут третьи места.
- Ранее Максим Гиленко дал свой прогноз на выступление сборной Украины U-20 на чемпионате мира. Эксперт считает, что ожидать высоких результатов от "сине-желтых" не стоит.