Сборная Украины U-20 стартует на юношеском чемпионате мира по футболу, который проходит в Чили. Наша команда в пятый раз сыграет на Мундиалях этой возрастной категории, сообщает 24 Канал.

Почему будут играть не самые сильные?

К сожалению, Дмитрий Михайленко не может рассчитывать на сильнейших игроков. Нюрнберг не отпустил в команду Артема Степанова, а Эмполи – Богдана Попова.

Кроме того, клубы УПЛ также отказались помочь юношеской команды. Известный блогер и эксперт Максим Гиленко в эксклюзивном комментарии 24 Каналу высказался о кадровой ситуации в команде.

Украина в пятый раз сыграет на чемпионате мира U-20 и впервые столкнулась с ситуацией, когда тренер не может повезти всех лучших. Турнир проводится не в даты ФИФА, поэтому клубы не обязаны отпускать игроков. Точно бы понадобились Михавко, Саленко, Гусол, Маткевич. Наша сборная явно была бы заметно сильнее. Сейчас в составе явно не хватает игроков, которые бы стабильно выступали в основных составах именно взрослых команд. Это сдерживает от высоких ожиданий,

– отметил Максим.

Какие шансы у Украины?

Соперниками нашей сборной по группе будут Панама, Южная Корея и Парагвай. Украина считается одним из фаворитов на выход в плей-офф. Особенно учитывая формат ЧМ.

В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды квартетов, а также четыре из шести сборных, что займут третьи места в группах. Учитывая это, эксперт считает жребий удачным.

"Украине повезло со жребием. От Северной Америки могли добраться США или Мексика, а будет Панама. От Южной Америки могла быть Аргентина или Бразилия, а имеем Парагвай. Ну и от Азии, например, нынешняя Япония котируется выше Южной Кореи. Поэтому какой бы незвездной не казалась нам наша команда, а она идет фаворитом во всех матчах группы".

Поэтому если подопечные Дмитрия Михайленко займут первое место в группе, то имеют хорошие шансы получить соперника, который в другой группе станет третьим. Соответственно, тогда четвертьфинал превратится из чудесного результата в ожидаемый. А наш аппетит протянется еще дальше. Но, видимо, я излишнего веса придал этим статусам фаворитов-аутсайдеров. Судить команды-соперников вот так заочно неправильно,

Дмитрий Михайленко будет тренировать сборную Украины U-20 на чемпионате мира / фото УАФ

Украина в пятый раз сыграет на юношеском чемпионате мира. В трех предыдущих случаях наша команда останавливалась уже на стадии 1/8 финала, но в 2019-м "сине-желтые" смогли сенсационно выиграть.

Тогда командой руководил Александр Петраков. Сейчас же, по мнению Максима Гиленко, наша команда более скромная по кадровому потенциалу, поэтому и не стоит иметь от нее завышенных ожиданий.

Я знаю нашу команду и она откровенно скромная по именам. Плюс климат и часовой пояс Чили, к которому лучше адаптированы Парагвай и Панама. Так что любой выход из группы уже будет нормальным результатом. Наши заметно более звездные сборные в 2005-м и 2015-м не смогли пройти дальше 1/8 финала. Ну и точно не стоит ожидать повторения чуда-2019. На то оно и чудо было,

– резюмировал Гиленко.

Свой первый матч команда Дмитрия Михайленко проведет уже сегодня, 27 сентября. Соперником Украины станет Южная Корея, которую наша сборная обыгрывала в финале ЧМ-2019. Начало – в 23:00 по киевскому времени.