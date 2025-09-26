Сборная Украины U-20 готовится к выступлениям на юношеском чемпионате мира-2025. 24 Канал рассказывает обо всем самом интересном, что касается турнира в Чили.

Что такое чемпионат мира U-20?

ФИФА проводит юношеский чемпионат мира с 1977 года. В последнее время турнир проходит раз в два года, хотя в 2021-м соревнования отменили из-за пандемии коронавируса.

К ЧМ-2025 допускаются игроки, которые родились с 2005 по 2009 год включительно. Участие в соревновании принимают 24 сборные со всего мира, среди которых пять команд из Европы.

Квалификацией на турнир стало юношеское Евро-2024, где 5 лучших команд турнира получили путевки на Мундиаль. Среди них была и Украина, которая добралась до полуфинала.

Как Украина выступала на юношеских ЧМ?

Наша сборная в пятый раз сыграет на чемпионате мира U-20. Все случаи участия нашей команды состоялись в XXI веке и непременно завершались выходами в плей-офф.

2001 год. Украина под руководством Анатолия Крощенко выиграла группу с США, Китаем и Чили, но в 1/8 финала уступила Парагваю. В той команде зажигал Алексей Белик, который отметился двумя суперголами против чилийцев.

2005 год. Сборной руководил Алексей Михайличенко и с ним команда также вылетела в 1/8 финала. После второго места в группе с Китаем, Панамой и Турцией "сине-желтые" вылетели от будущих вице-чемпионов нигерийцев. Это была сборная с Алиевым, Милевским и Гладким.

2015 год. Команду на ЧМ вывел Александр Петраков и также дошел с ней до 1/8 финала. 7 очков в группе с США, Новой Зеландией и Мьянмой давали надежду на дальнейший прорыв, но на первой же стадии плей-офф наша команда по пенальти вылетела от Сенегала.

Тогда главной звездой турнира стал Виктор Коваленко, который выиграл бомбардирскую гонку соревнования с пятью голами. Также в той сборной играли Соболь, Яремчук, Беседин, Бурда и Харатин.

Историческое чемпионство

Однако навсегда в историю войдет участие Украины на ЧМ-2019. Эту команду также тренировал Александр Петраков, однако на этот раз "сине-желтым" удалось совершить настоящую сенсацию. В группе наша команда снова заняла первое место с семью очками.

В соперниках были США, Катар и Нигерия. Того Мундиаля у нашей команды хватило сил еще и на плей-офф. Украина прошла Панаму, Колумбию и Италию, а в финале одержала волевую победу над Южной Кореей (3:1).

Звездами той команды были Лунин, Сикан, Супряга, Булеца, Попов, Бондарь и Конопля. Также зажигал на ЧМ и Георгий Цитаишвили, который позже сменил гражданство и стал играть за Грузию.

Состав на ЧМ-2025

На этот раз сборную Украины U-20 на юношеский Мундиаль везет Дмитрий Михайленко. Именно под его руководством наша команда дошла до полуфинала Евро U-19 в прошлом году. УАФ сообщила, что в заявку на турнир попали 21 игрок:

ВРАТАРИ:

Владислав Крапивцов (Жирона)

Маркиян Бакус (ЛНЗ)

Святослав Ванивский (Сталь Жешув)

ЗАЩИТНИКИ:

Алексей Гусев (Кудривка)

Вячеслав Кисель (Понферрадина)

Максим Деркач (Тукумс 2000)

Кирилл Дигтярь (Металлист)

Максим Мельниченко (Полесье)

Максим Киричок (Карпаты)

Даниэль Вернаттус (Металлист)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

Богдан Будко (АЗ)

Максим Панченко (Металлист 1925)

Ярослав Караман (Полесье)

Виталий Катрич (Ингулец)

Даниил Кревсун (Боруссия Д)

Даниил Ващенко (Александрия)

Геннадий Синчук (Монреаль)

Артур Шах (Карпаты)

Кристиан Шевченко (Уотфорд)

НАПАДЧИКИ:

Матвей Пономаренко (Динамо)

Александр Пищур (Дьор)

К сожалению, многих футболистов тренерский штаб не мог вызвать. Турнир проводится не в даты ФИФА, поэтому клубы могут отказать в отъезде своих игроков на турнир. Точно известно, что Нюрнберг не отпустил в команду Артема Степанова.

Эмполи также заблокировал отъезд в сборную Богдана Попова. Кроме того, немало игроков из УПЛ не смогли присоединиться к команде. Речь о Домчаке из Карпат, Михавке из Динамо, а также Саленко и Маткевиче из Зари.

К слову, Transfermarkt оценивает нашу сборную U-20 в 6,83 миллиона евро. По этому показателю подопечные Михайленко занимают 13-е место. Самыми же дорогими командами турнира являются Аргентина (61,8 миллиона), Бразилия (40,9 миллиона) и Испания (38,3 миллиона евро).

Состав групп

По результатам жеребьевки 24 команды были разделены на шесть групп по четыре сборные. Наша команда попала в квартет В, где нашими соперниками будут Южная Корея, Панама и Парагвай.

Состав групп на чемпионате мира-2025 U-20:

А: Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет.

В: Южная Корея, Украина, Парагвай, Панама.

С: Бразилия, Мексика, Марокко, Испания.

D: Италия, Австралия, Куба, Аргентина.

E: США, Новая Каледония, Франция, ЮАР.

F: Колумбия, Саудовская Аравия, Норвегия, Нигерия.

Сам Мундиаль будет проходить в Чили на стадионах в Сантьяго, Вальпараисо, Талке и Ранкагуа. Именно в первых двух городах будет играть Украина:

27 сентября . Южная Корея – Украина (Вальпараисо)

. Южная Корея – Украина 30 сентября . Панама – Украина (Вальпараисо)

. Панама – Украина 3 октября. Украина – Парагвай (Сантьяго)

В плей-офф попадут по две топ-сборные каждого квартета, а также четыре лучшие команды из шести, которые займут третьи места. Финал состоится 19 октября в Сантьяго.