Сборная Украины U-20 готовится к выступлениям на юношеском чемпионате мира-2025. Накануне турнира наставник команды Дмитрий Михайленко определился со списком игроков, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.
Кого вызвал Дмитрий Михайленко?
В заявку "сине-желтых" попал 21 футболист. Почти половина из них являются легионерами (9 игроков). Интересно, что в список попали сыновья известных экс-футболистов Андрея Шевченко и Олега Гусева.
Кристиан Шевченко является полузащитником Уотфорда, тогда как Алексей Гусев выступает за Кудривку. Также в заявке нашлось место для вратаря Жироны Владислава Крапивцова и хавбека дортмундской Боруссии Даниила Кревсуна.
ВРАТАРИ:
- Владислав Крапивцов (Жирона)
- Маркиян Бакус (ЛНЗ)
- Святослав Ванивский (Сталь Жешув)
ЗАЩИТНИКИ:
- Алексей Гусев (Кудривка)
- Вячеслав Кисель (Понферрадина)
- Максим Деркач (Тукумс 2000)
- Кирилл Дигтярь (Металлист)
- Максим Мельниченко (Полесье)
- Максим Киричок (Карпаты)
- Даниэль Вернаттус (Металлист)
ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
- Богдан Будко (АЗ)
- Максим Панченко (Металлист 1925)
- Ярослав Караман (Полесье)
- Виталий Катрич (Ингулец)
- Даниил Кревсун (Боруссия Д)
- Даниил Ващенко (Александрия)
- Геннадий Синчук (Монреаль)
- Артур Шах (Карпаты)
- Кристиан Шевченко (Уотфорд)
НАПАДЧИКИ:
- Матвей Пономаренко (Динамо)
- Александр Пищур (Дьор)
Кто не поехал на чемпионат мира?
К сожалению, Дмитрию Михайленко не удалось собрать оптимальный состав на турнир. Как сообщил журналист Виктор Вацко, ряд клубов не отпустили украинских футболистов на Мундиаль.
Среди таких команд были Нюрнберг и Эмполи, которые не захотели прощаться с Артемом Степановым и Богданом Поповым. Последний в этом сезоне зажигает в составе Эмполи. Кроме того, заблокировали вызов своих игроков и украинские клубы.
По информации источника, Динамо отказалось отпускать Тараса Михавко, Заря – Романа Саленко и Андрея Маткевича, а Карпаты – Назара Домчака. Отметим, что чемпионат мира U-20 будет проходить не в международные даты ФИФА.
Поэтому клубы имеют право заблокировать участие своих игроков на юношеском Мундиале. Накануне турнира, 22 сентября, сборная Украины сыграет товарищеский матч против Австралии.
Формат чемпионата мира U-20
Мундиаль продлится с 27 сентября по 19 октября на четырех стадионах в Чили. Участниками ЧМ стали 24 сборные со всего мира, которые разбиты на шесть групп по 4 команды. Украина попала в квартет В, где нашими соперниками станут Южная Корея, Парагвай и Панама.
Календарь сборной Украины U-20:
- 27 сентября. Южная Корея – Украина
- 30 сентября. Панама – Украина
- 3 октября. Украина – Парагвай
Первые два матча нашей команды пройдут в Вальпараисо, третий – в столице Сантьяго. Из каждой группы в плей-офф попадет по две лучшие команды, а также четыре команды среди тех, кто заняли третьи места в квартетах.
История выступлений Украины на чемпионате мира U-20:
- Напомним, что сборная Украины в пятый раз сыграет на юношеском чемпионате мира.
- Каждый раз наша команда выходила из группы, но в 2001, 2005 и 2015-м команда останавливалась уже на 1/8 финала.
- А вот в 2019 году "сине-желтые" совершили сенсацию, став чемпионами мира.
- В решающем матче Украина под руководством Александра Петракова победила Южную Корею.
- На ЧМ-2025 юношеская сборная Украины попала благодаря выходу в полуфинал Евро-2024 в категории U-19.