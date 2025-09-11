Сборная Украины провалила матч 2 тура отбора на ЧМ-2026. Команда Сергея Реброва не смогла переиграть Азербайджан (1:1), что стало успехом для нашего соперника, сообщает 24 Канал со ссылкой на Azerisport.
Как вознаградили сборную Азербайджана?
За день до игры против "сине-желтых" азербайджанцы уволили главного тренера Фернанду Сантуша. Поэтому их непроигрыш Украине в стране восприняли как невероятный успех.
Местная федерация футбола решила щедро вознаградить игроков. Обычно организация выплачивает игрокам стартового состава по 5 тысяч евро за победу и по 2,5 тысячи – за ничью.
Впрочем, на этот раз в Азербайджане решили выплатить футболистам ту же сумму, которая была предусмотрена за победу. Игроки основы получат по 5 тысяч евро.
Более того, футболисты, вышедшие на замену, будут иметь премию в 3,75 тысячи евро, а другие футболисты из заявки сборной – по 2,5 тысячи. Таким образом, федерация в целом раскошелится аж на 91 тысячу евро.
Стоит отметить, что до матча с украинцами Азербайджан не побеждал в официальных играх уже два года. Ко встрече с Украиной азербайджанцев готовил наставник молодежной команды Айхан Аббасов.
Турнирное положение в группе D:
- Сборная Украины занимает третье место в группе квалификации на ЧМ-2026 с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- В первых двух матчах команда Реброва набрала лишь один балл.
- Отставание от второй Исландии составляет два очка.
- На ЧМ-2026 напрямую выйдет победитель группы, тогда как со второго места сборная попадет в стыковые матчи.
- После осечки в Баку фанаты сборной Украины выразили недовольство командой и потребовали отставки Сергея Реброва.
Следующие игры в квалификации чемпионата мира Украина проведет в октябре: 10-го против Исландии и 13-го – против Азербайджана.