Во втором туре квалификации ЧМ-2026 сборная Украины разочаровала фанатов. Команда Сергея Реброва не смогла обыграть явного аутсайдера квартета Азербайджан (1:1), сообщает 24 Канал.
Что болельщики сказали игрокам сборной Украины?
Из-за провала команды фанаты откровенно не сдерживали эмоций. После игры болельщики активно требовали отставки главного тренера в комментариях в инстаграме УАФ.
Кроме того, зрители на стадионе на повышенных тонах пообщались с игроками после встречи. К болельщикам подошли Николай Матвиенко, Георгий Бущан, Артем Довбик, Егор Ярмолюк и Георгий Судаков.
Как фанаты поговорили с игроками сборной Украины: смотреть видео
Фанаты акцентировали на том, что сборная Азербайджана является слабой командой и украинцы должны были ее обыгрывать. Напоследок болельщики призвали игроков сделать выводы из этой осечки.
К слову, Сергей Ребров обратился к болельщикам и попросил у них терпения до следующих игр. Контракт наставника со сборной подходит к завершению в июле 2027 года.
Турнирное положение в группе:
- Сборная Украины выступает в группе D квалификации на ЧМ-2026 против Франции, Исландии и Азербайджана.
- В сентябрьских матчах "сине-желтые" набрали лишь один балл и закрепились на третьей строчке в группе.
- На ЧМ-2026 напрямую попадет только победитель квартета, а со второго места команда сыграет в стыковых матчах.
- Свои следующие матчи в квалификации чемпионата мира Украина проведет 10 и 13 октября – против Исландии и Азербайджана соответственно.