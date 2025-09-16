Збірна України U-20 готується до виступів на юнацькому чемпіонаті світу-2025. Напередодні турніру наставник команди Дмитро Михайленко визначився зі списком гравців, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.

Кого викликав Дмитро Михайленко?

До заявки "синьо-жовтих" потрапив 21 футболіст. Майже половина з них є легіонерами (9 гравців). Цікаво, що до списку потрапили сини відомих ексфутболістів Андрія Шевченка та Олега Гусєва.

Крістіан Шевченко є півзахисником Вотфорда, тоді як Олексій Гусєв виступає за Кудрівку. Також у заявці знайшлось місце для воротаря Жирони Владислава Крапивцова та хавбека дортмундської Боруссії Данила Кревсуна.

ВОРОТАРІ:

Владислав Крапивцов (Жирона)

Маркіян Бакус (ЛНЗ)

Святослав Ванівський (Сталь Жешув)

ЗАХИСНИКИ:

Олексій Гусєв (Кудрівка)

В'ячеслав Кисіль (Понферрадіна)

Максим Деркач (Тукумс 2000)

Кирило Дігтярь (Металіст)

Максим Мельниченко (Полісся)

Максим Киричок (Карпати)

Даніель Вернаттус (Металіст)

ПІВЗАХИСНИКИ:

Богдан Будко (АЗ)

Максим Панченко (Металіст 1925)

Ярослав Караман (Полісся)

Віталій Катрич (Інгулець)

Данило Кревсун (Боруссія Д)

Данііл Ващенко (Олександрія)

Геннадій Синчук (Монреаль)

Артур Шах (Карпати)

Крістіан Шевченко (Вотфорд)

НАПАДНИКИ:

Матвій Пономаренко (Динамо)

Олександр Пищур (Дьор)

Хто не поїхав на чемпіонат світу?

На жаль, Дмитру Михайленку не вдалось зібрати оптимальний склад на турнір. Як повідомив журналіст Віктор Вацко, ряд клубів не відпусти українських футболістів на Мундіаль.

Серед таких команд були Нюрнберг та Емполі, які не захотіли прощатися із Артемом Степановим та Богданом Поповим. Останній цього сезону запалює у складі Емполі. Крім того, заблокували виклик своїх гравців й українські клуби.

За інформацією джерела, Динамо відмовилось відпускати Тараса Михавка, Зоря – Романа Саленка та Андрія Маткевича, а Карпати – Назара Домчака. Відзначимо, що чемпіонат світу U-20 проходитиме не у міжнародні дати ФІФА.

Тому клуби мають право заблокувати участь своїх гравців на юнацькому Мундіалі. Напередодні турніру, 22 вересня, збірна України зіграє товариський матч проти Австралії.

Формат чемпіонату світу U-20

Мундіаль триватиме з 27 вересня по 19 жовтня на чотирьох стадіонах у Чилі. Учасниками ЧС стали 24 збірні з усього світу, які розбиті на шість груп по 4 команди. Україна потрапила до квартету В, де нашими суперниками стануть Південна Корея, Парагвай та Панама.

Календар збірної України U-20:

27 вересня . Південна Корея – Україна

. Південна Корея – Україна 30 вересня . Панама – Україна

. Панама – Україна 3 жовтня. Україна – Парагвай

Перші два матчі нашої команди пройдуть у Вальпараїсо, третій – у столиці Сантьяго. З кожної групи до плей-оф потрапить по дві найкращі команди, а також чотири команди серед тих, хто посіли треті місця у квартетах.

Історія виступів України на чемпіонаті світу U-20: