На жаль, серед цих восьми національних команд U-21 немає збірної України. Підопічні Унаї Мельгоси до останнього боролись за вихід у чвертьфінал Євро-2025, але із завданням не впорались, повідомляє 24 Канал.

До теми Збірна України офіційно вилетіла з молодіжного чемпіонату Європи-2025

Виступи України на молодіжному Євро-2025

Жереб відправив нашу "молодіжку" у групу D. У цьому квартеті до України доєднались збірні U-21 із Данії, Фінляндії та Нідерландів.

11 червня 2025 року стартував молодіжний чемпіонат Європи з футболу. Натомість команда Мельгоси дебютувала на Євро у Словаччині вже наступного дня. 12 червня українська команда була номінальною гостею у матчі першого туру групового раунду проти Данії.

Стартували із поразки

Україна U-21 – Данія U-21 2:3

Голи: Волошин, 22, Брагару, 78 – Бішофф, 62, Вік, 81, Осула, 85

Автором першого м'яча на чемпіонаті Європи U-21 у складі України став динамівець Назар Волошин. Це був п'ятий гол для Волошина у футболці "молодіжки". У середині першого тайму 22-річний лівий вінгер столичного клубу розмочив нулі на табло, вивівши "синьо-жовтих" уперед 1:0. Переможний рахунок для України протримався до 62-ї хвилини, коли Бішофф повернув Данію у боротьбу 1:1.

Перед останньою 10-хвилинкою основного часу знову за справу взявся футболіст Динамо, але цього разу, на ім'я Максим Брагару – 2:1. Щоправда, радість українців тривала лише три хвилини. На 81-й Вік знову зрівняв цифри на табло 2:2, а ще через чотири хвилини Осула вирвав перемогу для Данії 2:3. Прикра поразка нашої збірної на старті Євро-2025.

Попри поразку найкращим футболістом матчу став гравець Шахтаря, який виступав в оренді у Карпатах, Олег Очеретько. Півзахисник відзначився двома асистами.

Відеоогляд матчу Євро-2025 Україна U-21 – Данія U-21

До слова. Україна завдала більше ударів (14 проти 13-ти у Данії), але більше пострілів суперника були у площину воріт (5-ть проти 4-х в українців). Володіння м'ячем "синьо-жовтих" досягло 54%.

Перша перемога України на Євро-2025

У другому матчі молодіжна збірна України зустрічалась із однолітками із Фінляндії. Їх поєдинок відбувся 15 червня.

Фінляндія U-21 – Україна U-21 0:2

Голи: Ванат, 28, Брагару, 49

Вилучення: Бражко, 90+1 (Україна)

Цього разу підопічні Мельгоси знову повели у рахунку у середині першого тайму. На 28-й хвилині Ванат забив свій перший гол на цій європейській першості – 0:1.

На старті другого тайму Брагару подвоїв перевагу України 0:2. Максим забив свій другий гол у Словаччині. Фіни теж намагались огризатись, але бодай забити один гол не змогли.

Перед фінальним свистком Бражко побачив перед собою жовту картку, яка стала для нього другою у зустрічі, перетворившись у вилучення. Україна була змушена догравати матч у меншості. На щастя, українська команда зберегла переможний результат та добютну звитягу на цьому Євро-2025.

Відеоогляд матчу Фінляндія U-21 – Україна U-21

Найкращим гравцем матчу став нападник України Владислав Ванат, якого відзначила УЄФА.

Якщо після першого туру Україна U-21 замикає квартет D, то після перемоги підійнялась на другу позицію. Наша збірна поступалась лише Данії, у якої було 4 набрані бали. Позаду йшли збірні Нідерландів та Фінляндії (по одному очку).

Програна боротьба за плей-оф

Одразу усі чотири збірні квартету D до останнього туру групового раунду боролись за путівки у плей-оф Євро-2025. Україні, аби пробитись у чвертьфінал потрібно було не програти у наступному матчі Нідерландам.

Поєдинок третього туру пропускав один із лідерів "синьо-жовтих" Бражко, який отримав вилучення у грі проти фінів.

Нідерланди U-21 – Україна U-21 2:0

Голи: Валенте, 34, ваг Берген, 56

Вилучення: Регер, 81

Вже зі старту "помаранчеві" взяли м'яч під свій контроль, але пробити міцну українська оборону у перші хвилини не вдавалось. Лише на 34-й хвилині Валенте відкрив рахунок у матчі після помилки капітана України Батагова. У другому таймі "помаранчеві" добили українську команду завдяки голу ван Бергена, який красиво перекинув динамівського голкіпера Нещерета (2:0).

Ще до фінального свистка м'яч втретє побував у володіннях України, але суддя скасував взяття воріт. І без цього збірна Нідерландів не відчула ніякого тиску зі сторони "синьо-жовтих". У підсумку – 2:0, перемога Нідерландів.

Відеоогляд поєдинку Нідерланди U-21 – Україна U-21

Ця поразка допомогла Нідерландам обігнати Україну у групі D та разом із Данією пробитись до плей-оф Євро-2025.

Турнірна таблиця групи D

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Данія 2 1 0 7-5 7 2. Нідерланди 1 1 1 5-4 4 3. Україна 1 0 2 4-5 3 4. Фінляндія 0 2 1 4-6 2

На жаль, Україні не вдалось вийти до чвертьфіналу Євро-2025 U-21 через поразку від Нідерландів. Наша збірна за підсумками групового раунду посіла третю сходинку, яка не дозволила вийти до наступного етапу змагань. Натомість "помаранчеві" разом із Данією пробились до плей-оф турніру із групи D.

Квартет замкнула фінська "молодіжка", яка стала єдиною збірною у цій групі, котра не перемагала.

Якби Україна не програла Нідерландам у третьому турі, то в 1/4 фіналу могла б зіграти проти Португалії U-21, з якою тепер гратимуть "помаранчеві" (21 червня). Данія у чвертьфіналі зустрінеться із Францією (22 червня).

Уболівальники та експерти чекали більшого від команди Унаї Мельгоси на цьому Євро-2025, але наша збірна не виправдала їх очікування.

Ненайгірший результат України на чемпіонатах Європи U-21

На Євро-2025 це був четвертий виступ України в історії турніру. У 2006-му році "синьо-жовті" дістались до фіналу, де поступились якраз Нідерландам. У 2023-му році наша "молодіжка" пройшла до півфіналу, у якому зазнала нищівної поразки від Іспанії (1:5), але завоювала бронзові нагороди. Також третю сходинку посіла збірна Ізраїлю.

Свій найгірший результат в історії молодіжних чемпіонатів Європи Україна продемонструвала у 2011-му році, коли фінішувала останньою у групі.

Динамівець у топ-10 найкращих бомбардирів групового етапу Євро-2025

Найкращим бомбардиром Євро-2025 у складі "молодіжки" України став динамівець Максим Брагару, який забив по голу у перших двох турах (у ворота Данії та Фінляндії). Завдяки цим результативним ударам Брагару увійшов у топ-10 найкращих бомбардирів групового раунду чемпіонату Європи. Максим посів 8-ме місце. Динамівець точно втратить цю позицію, адже Україна не вийшла у плей-оф турніру.



Брагару забив два голи на Євро-2025 / Фото Getty Images

До слова, найкращим бомбардиром Євро-2025 перед чвертьфінальним етапом є відтягнутий форвард Німеччини Нік Волтемаде. Німець є одноосібним лідером списку, забивши 4 голи.