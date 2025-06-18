Збірна України U-21 відіграла матч останнього туру групової стадії на Євро-2025. Команда Унаї Мельгоси билась зі збірною Нідерландів, повідомляє 24 Канал.
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Провальний виліт
"Синьо-жовті" поступились Данії у першому турі (2:3), але змогли взяти три очки проти Фінляндії (2:0). Це вивело нашу команду на друге місце у групі.
Для проходу у плей-оф Україні достатньо було не програти Нідерландам. Втім підопічні Мельгоси провалили вирішальну гру та поступилися "помаранчевим" з рахунком 0:2.
Турнірне становище групи D:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Данія
|2
|1
|0
|7-5
|7
|2
|Нідерланди
|1
|1
|1
|5-4
|4
|3
|Україна
|1
|0
|2
|4-5
|3
|4
|Фінляндія
|0
|2
|1
|4-6
|2
Таким чином, "синьо-жовті" посіли третє місце у групі та завершили свої виступи на Євро. У плей-оф від нашого квартету виходять Данія та Нідерланди. Перші битимуться з Францією, другі – з Португалією.
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Нагадаємо, що це була четверта участь України на молодіжному чемпіонаті Європи. У 2006 році наша команда вийшла у фінал, а у 2023-му дісталась півфіналу. Найгірший же виступ був на Євро-2011, коли наша команда посіла останнє місце у групі.