Молодіжна збірна України готується до вирішального матчу в групі на Євро-2025. Команда Унаї Мельгоси протистоятиме збірній Нідерландів, повідомляє 24 Канал.

Слідкуйте з нами Вирішальна гра на Євро-2025: онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Україна

Історія зустрічей

"Синьо-жовті" посідають друге місце у квартеті після поразки від Данії та перемоги над Фінляндією. Для виходу в наступну стадію Україні достатньо не поступитися "помаранчевим".

Загалом же українці мають чималу історію зустрічей із Нідерландами. Команди на молодіжному рівні відіграли 9 очних матчів. Перевага на боці нашого суперника:

2 перемоги України

3 нічиї

4 перемоги Нідерландів

З цих дев'яти зустрічей шість були офіційними, а дві – в рамках фінальної частини молодіжного Євро. Обидві пройшли на дебютному для України ЧЄ-2006.

Всі очні матчі між молодіжними командами України та Нідерландів:

ТУРНІР СТАДІЯ МАТЧ РАХУНОК Євро-2006 група Україна – Нідерланди 2:1 Євро-2006 фінал Нідерланди – Україна 3:0 спаринг (2007 рік) Нідерланди – Україна 2:0 спаринг (2008 рік) Україна – Нідерланди 0:0 Євро-2011 стикові матчі Нідерланди – Україна 1:3 Євро-2011 стикові матчі Україна – Нідерланди 0:2 спаринг (2012 рік) Нідерланди – Україна 0:0 Євро-2019 кваліфікація Україна – Нідерланди 1:1 Євро-2019 кваліфікація Нідерланди – Україна 3:0

Тоді команда Олексія Михайличенка у групі перемогла "помаранчевих" з рахунком 2:1. Зрештою обидві команди дійшли до фіналу Євро, де Нідерландам вдалось взяти реванш (3:0).

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Через п'ять років наша команда змогла не пустити нідерландців на Євро-2011. Підопічні Павла Яковенка пройшли "ораньє" у стикових матчах кваліфікації завдяки виїзним голам – 3:1 в гостях та 0:2 вдома.

Нагадаємо, що матч Нідерланди – Україна на молодіжному Євро-2025 пройде 18 червня у словацькому Прешові на стадіоні "Футбол Татран Арена". Початок – о 19:00 за київським часом.