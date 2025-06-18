Молодіжна збірна України готується до вирішального матчу в групі на Євро-2025. Команда Унаї Мельгоси протистоятиме збірній Нідерландів, повідомляє 24 Канал.
Слідкуйте з нами Вирішальна гра на Євро-2025: онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Україна
Історія зустрічей
"Синьо-жовті" посідають друге місце у квартеті після поразки від Данії та перемоги над Фінляндією. Для виходу в наступну стадію Україні достатньо не поступитися "помаранчевим".
Загалом же українці мають чималу історію зустрічей із Нідерландами. Команди на молодіжному рівні відіграли 9 очних матчів. Перевага на боці нашого суперника:
- 2 перемоги України
- 3 нічиї
- 4 перемоги Нідерландів
З цих дев'яти зустрічей шість були офіційними, а дві – в рамках фінальної частини молодіжного Євро. Обидві пройшли на дебютному для України ЧЄ-2006.
Всі очні матчі між молодіжними командами України та Нідерландів:
|ТУРНІР
|СТАДІЯ
|МАТЧ
|РАХУНОК
|Євро-2006
|група
|Україна – Нідерланди
|2:1
|Євро-2006
|фінал
|Нідерланди – Україна
|3:0
|спаринг (2007 рік)
|Нідерланди – Україна
|2:0
|спаринг (2008 рік)
|Україна – Нідерланди
|0:0
|Євро-2011
|стикові матчі
|Нідерланди – Україна
|1:3
|Євро-2011
|стикові матчі
|Україна – Нідерланди
|0:2
|спаринг (2012 рік)
|Нідерланди – Україна
|0:0
|Євро-2019
|кваліфікація
|Україна – Нідерланди
|1:1
|Євро-2019
|кваліфікація
|Нідерланди – Україна
|3:0
Тоді команда Олексія Михайличенка у групі перемогла "помаранчевих" з рахунком 2:1. Зрештою обидві команди дійшли до фіналу Євро, де Нідерландам вдалось взяти реванш (3:0).
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Через п'ять років наша команда змогла не пустити нідерландців на Євро-2011. Підопічні Павла Яковенка пройшли "ораньє" у стикових матчах кваліфікації завдяки виїзним голам – 3:1 в гостях та 0:2 вдома.
Нагадаємо, що матч Нідерланди – Україна на молодіжному Євро-2025 пройде 18 червня у словацькому Прешові на стадіоні "Футбол Татран Арена". Початок – о 19:00 за київським часом.