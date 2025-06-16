На 49-й хвилині поєдинку Максим Брагару скористався навісом Владислава Велетня та подвоїв перевагу українців. Цей гол став особливим для вінгера молодіжки, пише 24 Канал.
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Брагару ощасливив дружину
22-річний футболіст присвятив гол своїй дружині Марії, яка очікує дитину. Цей щемливий момент потрапив у трансляцію.
Максим підхопив м'яч та побіг до трибуни, де перебувала його дружина. Вона не очікувала побачити такий подарунок від чоловіка.
Максим Брагару святкує взяття воріт / скриншот з відео
Дружина Максима Брагару Марія на трибунах стадіону / скриншот з відео
Відео моменту в огляді матчу Фінляндія – Україна
Нагадаємо, що Максим Брагару наразі є найкращим бомбардиром збірної України на Євро-2025. На рахунку гравця Динамо два голи.
До речі, найкращим гравцем матчу Фінляндія – Україна теж став динамівець, який відзначився забитим голом.