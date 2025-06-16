Збірна України готується до вирішального матчу на молодіжному Євро-2025. Команда Унаї Мельгоси зійдеться із Нідерландами в битві за путівку у плей-оф, повідомляє 24 Канал.
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З ким може зіграти Україна
"Синьо-жовтим" достатньо не програти нідерландцям для проходу у плей-оф. На жаль, вийти на перше місце Україна вже не зможе, адже там достроково фінішувала Данія.
Турнірне становище групи D:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Данія
|2
|0
|0
|5-3
|6
|2
|Україна
|1
|0
|1
|4-3
|3
|3
|Нідерланди
|0
|1
|1
|3-4
|1
|4
|Фінляндія
|0
|1
|1
|2-4
|1
Тому прохід до чвертьфіналу можливий лише з другого місця. В такому випадку Україна потрапить на переможця групи С, де розвернулась боротьба між трьома командами.
Польща вже втратила шанси на прохід далі після двох поразок на старті. Наразі ж лідером групи С є Португалія, яка лише завдяки кращій різниці голів випереджає Францію. На один бал від них відстає Грузія.
Турнірне становище групи С:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Португалія
|1
|1
|0
|5-0
|4
|2
|Франція
|1
|1
|0
|3-2
|4
|3
|Грузія
|1
|0
|1
|4-4
|3
|4
|Польща
|0
|0
|1
|1-7
|0
Саме ці три команди претендують на прохід у плей-оф, де можуть стати суперниками для України. В останньому турі португальці гратимуть проти кавказької команди, тоді як Франція зійдеться із Польщею.
Португалія виграє групу, якщо:
- переможе Грузію, а Франція виграє у Польщі менш ніж у 5 голів
- зіграє внічию з Грузією за умови невиграшу Франції
Франція виграє групу, якщо:
- її перемога над Польщею буде на 5 голів більшою за перемогу Португалії над Грузією
- переможе Польщу, а Португалія не виграє у Грузії
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Грузія ж виграє групу, якщо переможе Португалію, а Франція втратить очки проти Польщі. До слова, за кавказьку молодіжку виступають двоє гравців з УПЛ.
Мова про Іраклі Азарова з Шахтаря та Гіоргі Майсурадзе з Полісся. Обидві зустрічі останнього туру в групі С відбудуться у вівторок, 17 червня. Початок – о 19:00 за київським часом.