Збірна України готується до вирішального матчу на молодіжному Євро-2025. Команда Унаї Мельгоси зійдеться із Нідерландами в битві за путівку у плей-оф, повідомляє 24 Канал.

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З ким може зіграти Україна

"Синьо-жовтим" достатньо не програти нідерландцям для проходу у плей-оф. На жаль, вийти на перше місце Україна вже не зможе, адже там достроково фінішувала Данія.

Турнірне становище групи D:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Данія 2 0 0 5-3 6 2 Україна 1 0 1 4-3 3 3 Нідерланди 0 1 1 3-4 1 4 Фінляндія 0 1 1 2-4 1

Тому прохід до чвертьфіналу можливий лише з другого місця. В такому випадку Україна потрапить на переможця групи С, де розвернулась боротьба між трьома командами.

Польща вже втратила шанси на прохід далі після двох поразок на старті. Наразі ж лідером групи С є Португалія, яка лише завдяки кращій різниці голів випереджає Францію. На один бал від них відстає Грузія.

Турнірне становище групи С:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Португалія 1 1 0 5-0 4 2 Франція 1 1 0 3-2 4 3 Грузія 1 0 1 4-4 3 4 Польща 0 0 1 1-7 0

Саме ці три команди претендують на прохід у плей-оф, де можуть стати суперниками для України. В останньому турі португальці гратимуть проти кавказької команди, тоді як Франція зійдеться із Польщею.

Португалія виграє групу, якщо:

переможе Грузію, а Франція виграє у Польщі менш ніж у 5 голів

зіграє внічию з Грузією за умови невиграшу Франції

Франція виграє групу, якщо:

її перемога над Польщею буде на 5 голів більшою за перемогу Португалії над Грузією

переможе Польщу, а Португалія не виграє у Грузії

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Грузія ж виграє групу, якщо переможе Португалію, а Франція втратить очки проти Польщі. До слова, за кавказьку молодіжку виступають двоє гравців з УПЛ.

Мова про Іраклі Азарова з Шахтаря та Гіоргі Майсурадзе з Полісся. Обидві зустрічі останнього туру в групі С відбудуться у вівторок, 17 червня. Початок – о 19:00 за київським часом.