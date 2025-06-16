Сборная Украины готовится к решающему матчу на молодежном Евро-2025. Команда Унаи Мельгосы сойдется с Нидерландами в битве за путевку в плей-офф, сообщает 24 Канал.

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С кем может сыграть Украина

"Сине-желтым" достаточно не проиграть нидерландцам для прохода в плей-офф. К сожалению, выйти на первое место Украина уже не сможет, ведь там досрочно финишировала Дания.

Турнирное положение группы D:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Дания 2 0 0 5-3 6 2 Украина 1 0 1 4-3 3 3 Нидерланды 0 1 1 3-4 1 4 Финляндия 0 1 1 2-4 1

Поэтому проход в четвертьфинал возможен только со второго места. В таком случае Украина попадет на победителя группы С, где развернулась борьба между тремя командами.

Польша уже потеряла шансы на проход дальше после двух поражений на старте. Пока же лидером группы С является Португалия, которая только благодаря лучшей разнице голов опережает Францию. На один балл от них отстает Грузия.

Турнирное положение группы С:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Португалия 1 1 0 5-0 4 2 Франция 1 1 0 3-2 4 3 Грузия 1 0 1 4-4 3 4 Польша 0 0 1 1-7 0

Именно эти три команды претендуют на проход в плей-офф, где могут стать соперниками для Украины. В последнем туре португальцы будут играть против кавказской команды, тогда как Франция сойдется с Польшей.

Португалия выиграет группу, если:

победит Грузию, а Франция выиграет у Польши менее чем в 5 голов

сыграет вничью с Грузией при условии невыигрыша Франции

Франция выиграет группу, если:

ее победа над Польшей будет на 5 голов больше победы Португалии над Грузией

победит Польшу, а Португалия не выиграет у Грузии

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Грузия же выиграет группу, если победит Португалию, а Франция потеряет очки против Польши. К слову, за кавказскую молодежку выступают двое игроков из УПЛ.

Речь об Иракли Азарове из Шахтера и Гиорги Майсурадзе из Полесья. Обе встречи последнего тура в группе С состоятся во вторник, 17 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени.