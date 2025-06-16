Сборная Украины готовится к решающему матчу на молодежном Евро-2025. Команда Унаи Мельгосы сойдется с Нидерландами в битве за путевку в плей-офф, сообщает 24 Канал.
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С кем может сыграть Украина
"Сине-желтым" достаточно не проиграть нидерландцам для прохода в плей-офф. К сожалению, выйти на первое место Украина уже не сможет, ведь там досрочно финишировала Дания.
Турнирное положение группы D:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Дания
|2
|0
|0
|5-3
|6
|2
|Украина
|1
|0
|1
|4-3
|3
|3
|Нидерланды
|0
|1
|1
|3-4
|1
|4
|Финляндия
|0
|1
|1
|2-4
|1
Поэтому проход в четвертьфинал возможен только со второго места. В таком случае Украина попадет на победителя группы С, где развернулась борьба между тремя командами.
Польша уже потеряла шансы на проход дальше после двух поражений на старте. Пока же лидером группы С является Португалия, которая только благодаря лучшей разнице голов опережает Францию. На один балл от них отстает Грузия.
Турнирное положение группы С:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Португалия
|1
|1
|0
|5-0
|4
|2
|Франция
|1
|1
|0
|3-2
|4
|3
|Грузия
|1
|0
|1
|4-4
|3
|4
|Польша
|0
|0
|1
|1-7
|0
Именно эти три команды претендуют на проход в плей-офф, где могут стать соперниками для Украины. В последнем туре португальцы будут играть против кавказской команды, тогда как Франция сойдется с Польшей.
Португалия выиграет группу, если:
- победит Грузию, а Франция выиграет у Польши менее чем в 5 голов
- сыграет вничью с Грузией при условии невыигрыша Франции
Франция выиграет группу, если:
- ее победа над Польшей будет на 5 голов больше победы Португалии над Грузией
- победит Польшу, а Португалия не выиграет у Грузии
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Грузия же выиграет группу, если победит Португалию, а Франция потеряет очки против Польши. К слову, за кавказскую молодежку выступают двое игроков из УПЛ.
Речь об Иракли Азарове из Шахтера и Гиорги Майсурадзе из Полесья. Обе встречи последнего тура в группе С состоятся во вторник, 17 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени.