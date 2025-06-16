Подопечные Унаи Мельгосы одержали уверенную победу со счетом 2:0. После финального свистка в УЕФА назвали лучшего футболиста этого противостояния, информирует 24 Канал.

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Кто стал игроком матча Украина – Финляндия

Эту награду получил форвард киевского Динамо Владислав Ванат. В организации отметили влияние украинца на результат, который забил первый гол в ворота финнов.

"Он сыграл ключевую роль в реализации стратегии высокого прессинга сборной Украины. Этот фактор стал важным элементом доминирующей игры команды Мельгосы.

Он демонстрировал уверенность как в коротких передачах, так и в прорывных действиях за спину защитников, когда владел мячом. Отдельно стоит отметить его голевое чутье, которое проявилось во время первого забитого мяча Украины", – говорится в сообщении.

Справка. После двух сыгранных туров подопечные Унаи Мельгосы набрали три зачетных балла и занимают второе место в группе D. 24 Канал сообщал, что нужно "сине-желтым" для выхода в четвертьфинал.

Напомним, что в последнем туре молодежная сборная Украины сыграет против Нидерландов. Матч состоится 18 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени.