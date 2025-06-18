У середу, 18 червня, збірна України U-21 відіграє третій матч на молодіжному Євро-2025. "Синьо-жовті" у Прешові зійдуться зі збірною Нідерландів, повідомляє 24 Канал.

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Анонс матчу Нідерланди – Україна

Команда Унаї Мельгоси невдало стартувала на Євро-2025, поступившись Данії (2:3). При цьому "синьо-жовті" двічі вели в рахунку, але у підсумку провалили кінцівку зустрічі.

Натомість у другому турі Україна виправила ситуацію та здолала Фінляндію. Тепер же для виходу у плей-оф нашій команді достатньо не програти в останньому матчі групи.

Суперником стане збірна Нідерландів, яку зі старту вважали фаворитом квартету. Втім "помаранчеві" розчаровують своїх фанатів. В їх активі лише один бал за нічию проти Фінляндії.

При цьому Суомі вели з рахунком 2:0 і лише в компенсований час подарували нідерландцям нічию. Тепер "ораньє" влаштує тільки перемога над Україною. Наша ж команда максимум може посісти друге місце, адже дострокову перемогу в групі здобули данці.

Де дивитися

Матч Нідерланди – Україна онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO, а також телеканалах "Megogo Спорт" та "Суспільне Спорт" в кабельних мережах. Початок поєдинку – 18 червня о 19:00 (за київським часом).

Зустріч пройде у Прешові на стадіоні "Футбол Татран Арена". Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Нідерланди – Україна. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.