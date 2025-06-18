В среду, 18 июня, сборная Украины U-21 сыграет третий матч на молодежном Евро-2025. "Сине-желтые" в Прешове сойдутся со сборной Нидерландов, сообщает 24 Канал.

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Анонс матча Нидерланды – Украина

Команда Унаи Мельгосы неудачно стартовала на Евро-2025, уступив Дании (2:3). При этом "сине-желтые" дважды вели в счете, но в итоге провалили концовку встречи.

Зато во втором туре Украина исправила ситуацию и одолела Финляндию. Теперь же для выхода в плей-офф нашей команде достаточно не проиграть в последнем матче группы.

Соперником станет сборная Нидерландов, которую со старта считали фаворитом квартета. Впрочем "оранжевые" разочаровывают своих фанатов. В их активе лишь один балл за ничью против Финляндии.

При этом Суоми вели со счетом 2:0 и лишь в компенсированное время подарили нидерландцам ничью. Теперь "оранье" устроит только победа над Украиной. Наша же команда максимум может занять второе место, ведь досрочную победу в группе одержали датчане.

Где смотреть

Матч Нидерланды – Украина онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO, а также телеканалах "Megogo Спорт" и "Суспільне Спорт" в кабельных сетях. Начало поединка – 18 июня в 19:00 (по киевскому времени).

Встреча пройдет в Прешове на стадионе "Футбол Татран Арена". Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Нидерланды – Украина. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.