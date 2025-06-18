Сборная Украины U-21 отыграла матч последнего тура групповой стадии на Евро-2025. Команда Унаи Мельгосы сражалась со сборной Нидерландов, сообщает 24 Канал.
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Провальный вылет
"Сине-желтые" уступили Дании в первом туре (2:3), но смогли взять три очка против Финляндии (2:0). Это вывело нашу команду на второе место в группе.
Для прохода в плей-офф Украине достаточно было не проиграть Нидерландам. Впрочем подопечные Мельгосы провалили решающую игру и и уступили "оранжевым" со счетом 0:2.
Турнирное положение группы D:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Дания
|2
|1
|0
|7-5
|7
|2
|Нидерланды
|1
|1
|1
|5-4
|4
|3
|Украина
|1
|0
|2
|4-5
|3
|4
|Финляндия
|0
|2
|1
|4-6
|2
Таким образом, "сине-желтые" заняли третье место в группе и завершили свои выступления на Евро. В плей-офф от нашего квартета выходят Дания и Нидерланды. Первые будут биться с Францией, вторые – с Португалией.
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Напомним, что это было четвертое участие Украины на молодежном чемпионате Европы. В 2006 году наша команда вышла в финал, а в 2023-м добралась до полуфинала. Худшее же выступление было на Евро-2011, когда наша команда заняла последнее место в группе.