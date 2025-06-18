Сборная Украины U-21 отыграла матч последнего тура групповой стадии на Евро-2025. Команда Унаи Мельгосы сражалась со сборной Нидерландов, сообщает 24 Канал.

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Провальный вылет

"Сине-желтые" уступили Дании в первом туре (2:3), но смогли взять три очка против Финляндии (2:0). Это вывело нашу команду на второе место в группе.

Для прохода в плей-офф Украине достаточно было не проиграть Нидерландам. Впрочем подопечные Мельгосы провалили решающую игру и и уступили "оранжевым" со счетом 0:2.

Турнирное положение группы D:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Дания 2 1 0 7-5 7 2 Нидерланды 1 1 1 5-4 4 3 Украина 1 0 2 4-5 3 4 Финляндия 0 2 1 4-6 2

Таким образом, "сине-желтые" заняли третье место в группе и завершили свои выступления на Евро. В плей-офф от нашего квартета выходят Дания и Нидерланды. Первые будут биться с Францией, вторые – с Португалией.

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Напомним, что это было четвертое участие Украины на молодежном чемпионате Европы. В 2006 году наша команда вышла в финал, а в 2023-м добралась до полуфинала. Худшее же выступление было на Евро-2011, когда наша команда заняла последнее место в группе.