Сборная Украины U-21 отыграла свой последний матч на групповой стадии молодежного Евро-2025. В третьем туре команда Унаи Мельгосы противостояла Нидерландам, сообщает 24 Канал.

К теме В УЕФА назвали главного героя матча Украина – Финляндия на молодежном Евро-2025

Как завершился матч Украина – Нидерланды

В прошлом туре Украина уверенно одолела Финляндию, чем существенно улучшила свои шансы на плей-офф. Однако для того, чтобы продолжить выступление на Евро-2025 украинцам нужно было сыграть вничью или победить Нидерланды.

Поединок активнее начали "сине-желтые". Уже на 2-й минуте встречи Волошин имел возможность открывать счет. Однако его удару не хватило силы.

В отличие от украинцев "оранжевые" воспользовались своим шансом. На 34-й минуте нидерландцы заставили ошибиться Батагова. Валенте легко переиграл Нещерета, пробив по центру ворот.

Видео гола Валенте

У "сине-желтых" оставалось еще достаточно времени, чтобы сравнять счет. Однако на 57-й минуте поединка атака нидерландцев завершилась голом. Том ван Берген элегантно перебросил мяч через Нещерета.

Видео гола ван Бергена

Ошеломленные таким ходом событий украинцы пропустили еще один гол. К счастью, в этом моменте арбитр зафиксировал нарушение правил.

В итоге сборная Украины потерпела поражение от Нидерландов со счетом 0:2 и покидает турнир.

Нидерланды U-21 – Украина U-21 2:0

Голы: Валенте, 34, ван Берген, 57

Напомним, что в первом туре молодежного чемпионата Европы-2025 "сине-желтые" в конкурентной борьбе уступили Дании (2:3). Во втором поединке команда Унаи Мельгосы победила Финляндию (2:0).