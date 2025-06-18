Збірна України U-21 відіграла свій останній матч на груповій стадії молодіжного Євро-2025. В третьому турі команда Унаї Мельгоси протистояла Нідерландам, повідомляє 24 Канал.

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Як завершився матч Україна – Нідерланди

У минулому турі Україна впевнено здолала Фінляндію, чим суттєво покращила свої шанси на плей-оф. Проте для того, щоб продовжити виступ на Євро-2025 українцям потрібно було зіграти внічию або перемогти Нідерланди.

Поєдинок активніше розпочали "синьо-жовті". Вже на 2-й хвилині зустрічі Волошин мав можливість відкривати рахунок. Однак його удару забракло сили.

На відміну від українців "помаранчеві" скористалися своїм шансом. На 34-й хвилині нідерландці змусили помилитися Батагова. Валенте легко переграв Нещерета, пробивши по центру воріт.

Відео голу Валенте

У "синьо-жовтих" залишалося ще достатньо часу, щоб зрівняти рахунок. Проте на 57-й хвилині поєдинку атака нідерландців завершилася голом. Том ван Берген елегантно перекинув м'яч через Нещерета.

Відео голу ван Бергена

Приголомшені таким перебігом подій українці пропустили ще один гол. На щастя, у цьому моменті арбітр зафіксував порушення правил.

У підсумку збірна України зазнала поразки від Нідерландів з рахунком 0:2 та залишає турнір.

Нідерланди U-21 – Україна U-21 2:0

Голи: Валенте, 34, ван Берген, 57

Нагадаємо, що у першому турі молодіжного чемпіонату Європи-2025 "синьо-жовті" у конкурентній боротьбі поступилися Данії (2:3). У другому поєдинку команда Унаї Мельгоси перемогла Фінляндію (2:0).