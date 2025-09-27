Збірна України U-20 стартує на юнацькому чемпіонаті світу з футболу, який проходить в Чилі. Наша команда вп'яте зіграє на Мундіалях цієї вікової категорії, повідомляє 24 Канал.

Чому гратимуть не найсильніші?

На жаль, Дмитро Михайленко не може розраховувати на найсильніших гравців. Нюрнберг не відпустив у команду Артема Степанова, а Емполі – Богдана Попова.

Крім того, клуби УПЛ також відмовились допомогти юнацькій команди. Відомий блогер та експерт Максим Гіленко в ексклюзивному коментарі 24 Каналу висловився про кадрову ситуацію в команді.

Україна вп'яте зіграє на чемпіонаті світу U-20 і вперше зіткнулася із ситуацією, коли тренер не може повезти всіх найкращих. Турнір проводиться не в дати ФІФА, тож клуби не зобов'язані відпускати гравців. Точно би знадобилися Михавко, Саленко, Гусол, Маткевич. Наша збірна явно була б помітно сильнішою. Зараз у складі явно бракує гравців, які б стабільно виступали в основних складах саме дорослих команд. Це стримує від високих очікувань,

– зазначив Максим.

Які шанси у України?

Суперниками нашої збірної по групі будуть Панама, Південна Корея та Парагвай. Україна вважається одним з фаворитів на вихід у плей-оф. Особливо зважаючи на формат ЧС.

В 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди квартетів, а також чотири з шести збірних, що посядуть треті місця в групах. З огляду на це, експерт вважає жереб вдалим.

"Україні пощастило із жеребом. Від Північної Америки могли дістатися США чи Мексика, а буде Панама. Від Південної Америки могла бути Аргентина чи Бразилія, а маємо Парагвай. Ну й від Азії, наприклад, нинішня Японія котирується вище за Південну Корею. Тож якою б незірковою не здавалася нам наша команда, а вона йде фаворитом в усіх матчах групи".

Тож якщо підопічні Дмитра Михайленка посядуть перше місце в групі, то мають хороші шанси отримати суперника, який в іншій групі стане третім. Відповідно, тоді чвертьфінал перетвориться із чудового результату в очікуваний. А наш апетит простягнеться ще далі. Але, мабуть, я зайвої ваги надав цим статусам фаворитів-аутсайдерів. Судити команди-суперників ось так заочно неправильно,

– вважає експерт.



Дмитро Михайленко тренуватиме збірну України U-20 на чемпіонаті світу / фото УАФ

Україна вп'яте зіграє на юнацькому чемпіонаті світу. У трьох попередніх випадках наша команда зупинялась вже на стадії 1/8 фіналу, але у 2019-му "синьо-жовті" змогли сенсаційно виграти.

Тоді командою керував Олександр Петраков. Зараз же, на думку Максима Гіленка, наша команда більш скромна за кадровим потенціалом, тому і не варто мати від неї завищених очікувань.

Я знаю нашу команду і вона відверто скромна по іменах. Плюс клімат і часовий пояс Чилі, до якого краще адаптовані Парагвай і Панама. Тож будь-який вихід з групи вже буде нормальним результатом. Наші помітно більш зіркові збірні у 2005-му та 2015-му не змогли пройти далі 1/8 фіналу. Ну й точно не варто очікувати на повторення дива-2019. На те воно й диво було,

– резюмував Гіленко.

Свій перший матч команда Дмитра Михайленка проведе вже сьогодні, 27 вересня. Суперником України стане Південна Корея, яку наша збірна обігрувала у фіналі ЧС-2019. Початок – о 23:00 за київським часом.