Поєдинок стартує о 17:30 за київським часом. Для обох грандів ця зустріч має величезне значення у боротьбі за фінішні позиції наприкінці чемпіонату, передає 24 Канал.

Які очікування від матчу?

Принципове протистояння на Олд Траффорд матиме турнірне значення не лише через історичне суперництво. Перед очною зустріччю Манчестер Юнайтед та Ліверпуль ідуть поруч у турнірній таблиці чемпіонату Англії, займаючи третє та четверте місця відповідно.

Саме тому матч може безпосередньо вплинути на розподіл сил у верхній частині таблиці та боротьбу за найвигідніші позиції наприкінці сезону. Для обох команд це шанс не лише здобути престижну перемогу, а й завдати удару прямому конкуренту.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

В якій формі МЮ та Ліверпуль підходять до гри?

Перед центральною битвою туру Манчестер Юнайтед підходить у хорошому тонусі: команда Мікаеля Карріка виграла два з останніх трьох матчів АПЛ, здолавши Челсі 1:0 та Брентфорд 2:1, хоча перед цим несподівано поступилася Лідсу 1:2.

Натомість Ліверпуль також демонструє бойову форму – підопічні Арне Слота нещодавно обіграли Крістал Пелес 3:1, а також перемогли в мерсисайдському дербі Евертон з рахунком 2:1.