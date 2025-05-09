Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) одобрил изменение спортивного гражданства участника сборной Украины Пантелей Колодия. Заседание по этому поводу проходило 7-8 мая 2025 года, пишет 24 канал со ссылкой на FIG.

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Еще один гимнаст меняет гражданство

Колодий будет представлять национальную команду США.

Изменение гражданства вступит в силу через год после принятия решения. То есть гимнаст сможет выступать как представитель сборной США с 8 мая 2026 года.

В начале года СМИ писали, что Пантелей Колодий должен выступить в отборочном турнире на чемпионате США, однако он не смог из-за того, что по регламенту на турнире могут соревноваться только американцы. Украинец должен был представлять университет Стэнфорда, где он периодически тренировался после начала полномасштабного вторжения.

Отметим, что Пантелей Колодий выступал за сборную Украины на чемпионате Европы и мира, на Универсиаде и соревновался на Кубках мирового вызова.