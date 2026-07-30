Динамо вылетело из Лиги Европы, уступив клубу, владелец которого является поклонником Путина

Украинские клубы вновь не будут представлены в основном раунде Лиги Европы. Киевское Динамо завершило выступление в квалификации второго по значимости еврокубка, вновь уступив греческому ПАОКу.

Злым гением для киевского клуба стал Яннис Константелиас. К голу и голевой передаче в матче неделю назад грек добавил дубль в матче на родном поле, пишет 24 Канал.

ПАОК – Динамо 2:0

Голы: Константелиас, 45+1, 48

Первый тайм вряд ли можно записать в актив обеим командам. Минимум моментов, практически без остроты и низкие показатели ожидаемых голов – за считанные минуты до перерыва греки имели преимущество 0,13 против 0,12. Яркое свидетельство того, что борьбы и хождения с мячом больше, чем футбола.

К сожалению, команда Игоря Костюка пропустила классический гол перед уходом в раздевалку. Защита буквально отключилась от эпизода, решив, что арбитр свистнет фол в атаке, но греки продолжили игру, и Константелиасу удался блестящий удар, недосягаемый для Вячеслава Суркиса. Неприятный "подарок" голкиперу в честь его дебюта в еврокубках. Руслан Нещерет не играл из-за мышечного дискомфорта.

После перерыва Константелиас решил, что он – Марадона. Иначе прокомментировать его второй гол сложно: грек обыграл практически половину украинской команды на скорости и снова пробил мимо Суркиса. Номинант на гол недели, но "Динамо" от этого совсем не легче.

Гол, ПАОК – "Динамо" 2:0, смотрите видео:

| GOAL: WHAT A SPECTACULAR SOLO GOAL FROM GIANNIS CONSTANTELIAS! BRACE FOR HIM!



5-2 ON AGGREGATE!



PAOK 2-0 Dynamo Kyiv. pic.twitter.com/cWunovqYG7 – TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 30, 2026

Киевляне пытались спасти ситуацию: один раз после навеса Буяльского со штрафного мяч рикошетом ушел в перекладину, затем Бражко попал в штангу. Когда не везет, то не везет: возродить интригу не получилось.

2:0 в итоге. "Динамо", к сожалению, не смогло потерпеть поражение от клуба, президент которого находится под санкциями за поддержку российской агрессии.

Что дальше для "Динамо"

Еврокубковая кампания для киевлян не завершена: теперь на очереди Лига конференций. Чтобы попасть в основной раунд, нужно пройти двух соперников.

Первый определится в матче между азербайджанским "Карабахом" и болгарским ЦСКА (София). Тот, кто потерпит поражение в этой дуэли, сыграет с "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.