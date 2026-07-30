Злим генієм для київського клубу став Янніс Константеліас. До голу і асисту у матчі тижневої давнини грек додав дубль у матчі на рідному полі, пише 24 Канал.
ПАОК – Динамо 2:0
Голи: Константеліас, 45+1, 48
Перший тайм навряд можна записати в актив обом командам. Мінімум моментів, практично без гостроти і низькі показники очікуваних голів – за лічені хвилини до перерви греки мали перевагу 0,13 проти 0,12. Яскраве свідчення того, що боротьби і ходіння з м'ячем більше, ніж футболу.
На жаль, команда Ігоря Костюка пропустила класичний гол у роздягальню. Захист буквально вимкнувся з епізоду, вирішивши, що арбітр свисне фол у нападі, але греки продовжили грати, і Константеліасу вдався блискучий удар, недосяжний для В'ячеслава Суркіса. Неприємний "подарунок" голкіперу на честь його єврокубкового дебюту. Руслан Нещерет не грав через м'язовий дискомфорт.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
По перерві Константеліас вирішив, що він Марадона. Інакше прокоментувати його другий гол складно: грек обіграв практично половину української команди на швидкості і знову пробив повз Суркіса. Номінант на гол тижня, але Динамо від цього зовсім не легше.
Гол, ПАОК – Динамо 2:0, дивіться відео:
Кияни намагалися рятувати ситуацію, один раз після навісу Буяльського зі штрафного рикошетом м'яч пішов у хрестовину, потім Бражко влучив у стійку. Коли не щастить, то не щастить: відродити інтригу не вийшло.
2:0 у підсумку. Динамо, на жаль, не змогло втерти носа клубу, президент якого перебуває під санкціями за підтримку російської агресії.
Що далі для Динамо
Єврокубкова кампанія для киян не завершена: тепер на черзі Ліга конференцій. Для потрапляння в основний раунд потрібно пройти двох суперників.
Перший визначається у матчі азербайджанського Карабаха та болгарського ЦСКА (Софія). Той, хто зазнає поразки у цій дуелі, гратиме з Динамо у третьому кваліфай-раунді ЛК.