Шевченко отреагировал на смерть Папы Римского, с которым был лично знаком
- Андрей Шевченко выразил соболезнования и вспомнил личную встречу с Папой в 2014 году.
- Шевченко опубликовал фото с совместной встречи с Папой Римским на своей странице в Инстаграме.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал смерть Папы Римского Франциска. Легенда футбола опубликовал пост в своих социальных сетях.
В понедельник утром, 21 апреля, в Ватикане отошел в мир иной Папа Римский Франциск. Понтифику было 88 лет, пишет 24 Канал.
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Шевченко вспомнил встречу с понтификом Франциском
Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко прокомментировал смерть Папы Римского. Бывший игрок Милана вспомнил личное знакомство с понтификом Франциском и выразил свои соболезнования.
"Глубоко опечален новостью об уходе Папы Франциска в вечность. Всегда буду беречь в памяти нашу встречу в 2014 году – момент большого личного значения.
Он посвятил свою жизнь вере и состраданию, всегда даруя надежду и поддержку людям во всем мире. Вечная память. Покойся с миром!", – написал Шевченко в инстаграме.
Также Шевченко опубликовал совместные фото с Папой Римским во время встречи в 2014 году.
Андрей Шевченко и Папа Римский / фото из инстаграма президента УАФ
Встреча Шевченко с Папой Франциском / фото из инстаграма президента УАФ
Напомним, что Папа Римский Франциск возглавлял Католическую церковь с 2013 года. Он родился в столице Аргентины Буэнос-Айресе и был первым понтификом из Нового Света.
В последнее время Папа Римский имел большие проблемы со здоровьем. Он несколько раз попадал в больницу и имел осложнения после пневмонии.