В понедельник утром, 21 апреля, в Ватикане отошел в мир иной Папа Римский Франциск. Понтифику было 88 лет, пишет 24 Канал.

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Шевченко вспомнил встречу с понтификом Франциском

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко прокомментировал смерть Папы Римского. Бывший игрок Милана вспомнил личное знакомство с понтификом Франциском и выразил свои соболезнования.

"Глубоко опечален новостью об уходе Папы Франциска в вечность. Всегда буду беречь в памяти нашу встречу в 2014 году – момент большого личного значения.

Он посвятил свою жизнь вере и состраданию, всегда даруя надежду и поддержку людям во всем мире. Вечная память. Покойся с миром!", – написал Шевченко в инстаграме.

Также Шевченко опубликовал совместные фото с Папой Римским во время встречи в 2014 году.

Андрей Шевченко и Папа Римский / фото из инстаграма президента УАФ

Встреча Шевченко с Папой Франциском / фото из инстаграма президента УАФ

Напомним, что Папа Римский Франциск возглавлял Католическую церковь с 2013 года. Он родился в столице Аргентины Буэнос-Айресе и был первым понтификом из Нового Света.

В последнее время Папа Римский имел большие проблемы со здоровьем. Он несколько раз попадал в больницу и имел осложнения после пневмонии.