Папа Римский нарушил традиции Ватикана и надел спортивный аксессуар: эпичное фото понтифика

Глава Католической церкви решил нестандартно подойти к выбору одежды на аудиенцию. Лев XIV вспомнил о своей любимой бейсбольной команде.

В Ватикане 18 мая состоялась интронизация новоизбранного Папы Римского Льва XIV, которого зовут Роберт Прево. Он известен своей большой любовью к спорту, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Папа Римский в бейсболке

Ее он продемонстрировал во время недавней общей аудиенции в Ватикане. Лев XIV удивил публику нетипичным для понтифика аксессуаром одежды, а именно – бейсболкой клуба Chicago White Sox.

Он стал первым главой Католической церкви, который публично нарушил устоявшиеся папские протоколы одежды. Папа соединил бейсболку с традиционной белой рясой, чем окончательно закрепил свой статус фаната клуба из Чикаго.



Папа Римский в бейсболке любимой команды / фото Getty Images

Еще раньше его брат Джон рассказывал, что Лев XIV является давним болельщиком Chicago White Sox. В сети также распространяются архивные видео, на которых Роберт Прево посещает матчи команды во время Мировой серии 2005 года.

Папа Римский на бейсболе в 2005 году: смотреть видео

Именно тогда Chicago White Sox одержали победу впервые за 88 лет. К слову, местная газета Chicago Sun Times окрестила нового Папу прозвищем Da Pope, что является характерным для чикагского сленга.

Отметим, что тренер Папы Римского Валерио Мазелла рассказывал, что Роберт Прево часто посещал занятия спортом. Тренировки включали аэробику, разминку на тренажерах и упражнения для укрепления мышц.