Папа Римский Лев XIV до своего избрания посещал спортзал в Риме. Его личным тренером был 26-летний Валерио Мазелла, пишет 24 Канал со ссылкой на Il Messaggero.

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Тренер не мог поверить, что его клиент стал Папой Римским

Он рассказал интересные подробности, как будущий понтифик заботился о физической форме. По словам тренера, бывший кардинал начал посещать спортзал с 2023 года, когда прибыл в Рим на должность главы Дикастерии по делам епископов.

Здесь, в тренажерном зале, никто не знал, что Роберт, теперь Лев XIV, был кардиналом, меньше всего я, который его тренировал,

– отметил тренер.

Валерио Мазелла был уверен, что его клиент является ученым или профессором.

"Когда его избрали Папой, увидев его по телевизору, я сразу узнал его. Я не мог поверить. По сути, я тренировал будущего понтифика: это невероятно, но для меня он был клиентом, как и любой другой, и вел себя как все клиенты этого спортзала", – рассказал тренер.

По словам тренера, кардинал приходил на занятия в привычной одежде. Он назывался именем – Роберт. Он очень ответственно занимался в спортзале, куда приходил дважды в неделю. Будущий понтифик "всегда был добрым, никогда не нервничал и был очень уравновешенным".

Для своего возраста (сейчас Льву XIV 69 лет – 24 Канал) он был в прекрасной форме. У понтифика "отличное соотношение мышечной массы, костной массы и жировой массы".

Тренировка в спортзале длилась примерно час. Обычно занятия начиналось с аэробики и разминки на тренажерах, например на беговой дорожке или велотренажере. Затем он выполнял упражнения для укрепления мышц.

Напоследок Валерио Мазелла пошутил, что "тренажерный зал потерял такого почтенного клиента".

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