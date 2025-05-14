Итальянский теннисист Янник Синнер посетил резиденцию Папы Римского в Ватикане. Там он встретился с новоизбранным главой Католической церкви Львом XIV, пишет 24 Канал со ссылкой на L'Unione Sarda.

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Синнер принес подарки Папе Римскому

На торжественную церемонию Синнер пришел вместе с отцом и президентом Итальянской федерации тенниса Анджело Бинаги. Звездный теннисист подарил Папе Римскому две ракетки и предложил сыграть партию.

В ответ понтифик показал теннисисту комнату с люстрами и с улыбкой ответил: "Оставим это, лучше не здесь".

Видео встречи Синнера с Папой Римским

На встрече с журналистами понтифика спросили, не против ли он организовать благотворительный теннисный турнир. Папы Римский согласился и остроумно ответил представителям медиа: "Только не приглашайте Синнера". Дело в том, что фамилия теннисиста с английского переводится как "грешник".

Напомним, Янник Синнер уже отбыл дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил. Отстранение длилось с 9 февраля по 4 мая.