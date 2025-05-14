Італійський тенісист Яннік Сіннер відвідав резиденцію Папи Римського у Ватикані. Там він зустрівся з новообраним головою Католицької церкви Левом XIV, пише 24 Канал з посиланням на L’Unione Sarda.

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Сіннер приніс подарунки Папі Римському

На урочисту церемонію Сіннер прийшов разом з батьком та президентом Італійської федерації тенісу Анджело Бінагі. Зірковий тенісист подарував Папі Римському дві ракетки та запропонував зіграти партію.

У відповідь понтифік показав тенісисту кімнату з люстрами та з посмішкою відповів: "Залишмо це, краще не тут".

Відео зустрічі Сіннера з Папою Римським

На зустрічі із журналістами понтифіка запитали, чи не проти він організувати благодійний тенісний турнір. Папи Римський погодився та дотепно відповів представникам медіа: "Тільки не запрошуйте Сіннера". Річ у тім, що прізвище тенісиста з англійської перекладається як "грішник".

Нагадаємо, Яннік Сіннер вже відбув дискваліфікацію через порушення антидопінгових правил. Відсторонення тривало з 9 лютого по 4 травня.