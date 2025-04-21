В Италии отменили все футбольные матчи понедельника из-за смерти Папы Римского
Аргентинский понтифик ушел из жизни в возрасте 88 лет, что стало трагическим известием для всех верующих мира. Из-за этого в Италии отменили все развлекательные события, которые были запланированы на 21 апреля.
В эти выходные в чемпионате Италии 2024-2025 проходят матчи 33 тура Серии А. За уик-энд были отыграны шесть из 10-ти встреч, тогда как еще четыре игры были вынесены на понедельник, 21 апреля.
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Не до футбола
Однако в этот день Серия А перенесла все матчи в программе тура, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Серии А. Причиной стал всеитальянский национальный траур.
Утром 21 мая умер Папа Римский Франциск, из-за чего все развлекательные события в Италии были отменены. Таким образом, Серия А перенесла на более позднее время следующие встречи:
- Удинезе – Торино
- Кальяри – Фиорентина
- Дженоа – Лацио
- Парма – Ювентус
Новые даты матчей будут определены в ближайшее время. Отметим, что в матче Дженоа против Лацио теперь имеет шанс сыграть украинец Руслан Малиновский. Украинский хавбек "грифонов" не успевал до понедельника восстановиться от травмы.
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Напомним, что Папа Римский с середины февраля находился в больнице в тяжелом состоянии из-за бронхита и тяжелой формы пневмонии. На момент смерти аргентинцу было 88 лет.