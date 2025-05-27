В драматичной борьбе за "золото" Серии А Наполи опередил Интер. "Партенопейцы" в четвертый раз в своей истории стали чемпионами Италии, пишет 24 Канал.

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Чемпионы Италии на аудиенции у Папы Римского

После триумфа в чемпионате Италии делегация Наполи во главе с владельцем Аурелио де Лаурентиса прибыла в Ватикан на встречу с новоизбранным Папой Римским. Об этом сообщила пресс-служба "партенопейцев".

Встреча понтифика с футболистами и тренерами клуба состоялась в Клементинском зале Апостольского дворца Святого Престола.

В начале аудиенции произошел забавный момент. Папа обратил внимание, что некоторые игроки не аплодировали ему во время встречи. Понтифик не смутился и с помощью шутки разрядил ситуацию.

Возможно, вы не аплодировали, потому что прочитали в газетах, что я болею за Рому. Но не все, что пишут в СМИ – правда,

– сказал Папа Римский.

Видео встречи Папы Римского с Наполи

Напоследок владелец Наполи Аурелио де Лаурентис подарил Папе Римскому футболку с его именем и десятым номером, под которым играл легендарный Диего Марадона. На футболке поставили автографы все игроки "голубых".