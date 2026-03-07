Два золота и бронза: Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады
- Александра Кононова стала паралимпийской чемпионкой в женском парабиатлоне, а Людмила Ляшенко завоевала бронзу.
- Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2026 с тремя медалями, оставив позади Австрию.
Соревнования по парабиатлону на Зимней Паралимпиаде-2026 оказались для Украины по-настоящему золотыми: после триумфа Тараса Радя паралимпийской чемпионкой также стала Александра Кононова. А Людмила Ляшенко принесла команде Украины первую бронзу.
Таким образом у Украины уже три медали на соревнованиях в Милане и Кортине, сообщает 24 Канал.
Какие результаты показали украинки в парабиатлоне стоя?
Александра Кононова не допустила ни одной ошибки на стрельбищах и с хорошим темпом по дистанции финишировала на 5 секунд быстрее, чем результат канадки Натали Вилки.
Людмила Ляшенко смогла подняться на пьедестал почета даже несмотря на то, что на втором огневом рубеже у нее был один промах.
Близко к медалям была Ирина Буй, но идеальная стрельба не компенсировала скромные показатели скорости – 5-е место в итоговом протоколе.
Богдана Конашук несколько потеряла концентрацию на второй стрельбе и допустила 2 промаха, что опустило ее на 9-ю строчку.
Какое место занимает Украина в медальном зачете?
Согласно официальному медальному зачету на сайте Паралимпиады, Украина взлетела на первую строчку, которую занимает единолично. Ближайшие преследователи австрийцы тоже имеют два золота, но без бронзы.
В субботу, 7 марта, украинцы также будут представлены в других дисциплинах парабиатлона – для спортсменов с поражением зрения.