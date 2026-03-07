Два золота и бронза: Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады

Соревнования по парабиатлону на Зимней Паралимпиаде-2026 оказались для Украины по-настоящему золотыми: после триумфа Тараса Радя паралимпийской чемпионкой также стала Александра Кононова. А Людмила Ляшенко принесла команде Украины первую бронзу.

Таким образом у Украины уже три медали на соревнованиях в Милане и Кортине, сообщает 24 Канал.

Какие результаты показали украинки в парабиатлоне стоя?

Александра Кононова не допустила ни одной ошибки на стрельбищах и с хорошим темпом по дистанции финишировала на 5 секунд быстрее, чем результат канадки Натали Вилки.

Людмила Ляшенко смогла подняться на пьедестал почета даже несмотря на то, что на втором огневом рубеже у нее был один промах.

Близко к медалям была Ирина Буй, но идеальная стрельба не компенсировала скромные показатели скорости – 5-е место в итоговом протоколе.

Богдана Конашук несколько потеряла концентрацию на второй стрельбе и допустила 2 промаха, что опустило ее на 9-ю строчку.

Какое место занимает Украина в медальном зачете?

Согласно официальному медальному зачету на сайте Паралимпиады, Украина взлетела на первую строчку, которую занимает единолично. Ближайшие преследователи австрийцы тоже имеют два золота, но без бронзы.

В субботу, 7 марта, украинцы также будут представлены в других дисциплинах парабиатлона – для спортсменов с поражением зрения.