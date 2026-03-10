Позорно: семью украинского атлета заставили снять национальную символику на Паралимпиаде-2026

Президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич рассказал о возмутительном случае на Паралимпиаде-2026 в Милане и Кортине. Семью украинского спортсмена, которая приехала в Италию поболеть за родного человека, унизили незаконным требованием.

Пока россияне впервые с 2014 года могут официально размахивать своими флагами, к украинцам постоянно ощущается дискриминационное отношение. Как пишет Укринформ, дошло до того, что на стадион не пускают с украинским флагом.

Что произошло на Паралимпиаде-2026?

По словам Валерия Сушкевича, организаторы соревнований заставили снять национальную украинскую символику членов семьи участника Паралимпиады, которые купили билеты для того, чтобы поддержать спортсмена.

Семья украинского чемпиона приехала из Тернополя, зашла на стадион с украинским флагом, в украинской одежде. Их остановили, забрали флаг, забрали платок с орнаментом украинским у мамы чемпиона. И после того, как обобрали, извините, пустили на территорию стадиона,

– возмутился президент НПК.

Сушкевич заверил, что украинская сторона не собирается оставлять этот инцидент без реакции. Паралимпийский комитет уже готовит соответствующее заявление с претензиями к организаторам по дискриминационному обращению.

В этот день ночью была бомбардировка со стороны России. Это абсолютно циничное проявление в отношении украинской команды. Мы продолжаем борьбу, а к нам продолжается давление,

– добавил Валерий Сушкевич.

Это уже не первый случай, когда в Италии противозаконным образом лишают украинцев права использовать свои национальные символы: ранее Сушкевич рассказал, что к сборной обратились с абсурдным требованием снять флаг с орнаментом, который сопровождает команду уже не первую Паралимпиаду.

Как в Италии относятся к российской символике?