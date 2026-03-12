Немецкая паралимпийка покинула трассу с полицией и не финишировала на Паралимпиаде-2026: что произошло
- Немецкая паралимпийка Катрин Маршан сошла с дистанции классической гонки на Паралимпиаде-2026 из-за проблем со здоровьем, получив помощь полиции и медиков.
- Другой член немецкой сборной, Себастьян Марбургер, также не финишировал из-за последствий болезни, которая длилась неделю.
На Паралимпийских играх 2026 года немецкая паралижница Катрин Маршан не завершила классическую гонку. Хотя она претендовала на медаль, финиш ей не удалось получить.
Маршан входила в число претенденток на награды в классической гонке с раздельным стартом на 10 километров. Она боролась за бронзовую медаль, но неожиданно остановилась и преждевременно завершила гонку, сообщает Общественное Спорт.
Что произошло с Катрин Маршан?
Когда Маршан не смогла продолжить гонку и лишилась шансов на награды, она опустилась на обочину трассы, прикрыв лицо руками. Вскоре к ней подошли полицейские и волонтеры, дежурившие на стадионе, заботясь о безопасности участников и порядке среди болельщиков.
После завершения гонки медиаменеджер немецкой сборной Бенджамин Шиллер прокомментировал инцидент с их спортсменкой, отметив, что команда столкнулась с рядом болезней, которые сказались и на состоянии здоровья Маршан.
Ей нужна была помощь, наш врач сейчас с Катрин,
– отметил Шиллер.
Какие еще случаи были у сборной Германии?
Другой немецкий спортсмен, Себастьян Марбургер, также не смог дойти до финиша во время спринта на Паралимпиаде.
По словам Шиллера, паралимпиец пытался восстановиться после болезни, которая длилась неделю, но сил хватило не на все этапы гонки.
Он болел неделю и не мог кататься в течение этого времени. Он старался как мог, но это оказалось для него слишком сложно,
– отметил Шиллер.
Что известно о Катрин Маршан?
Она участвовала в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на Летних Олимпийских играх в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016), а после серьезных проблем со здоровьем снова соревновалась на Летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже.
По информации World Rowing, в сентябре 2021 года во время тренировки Катрин перенесла неожиданный инсульт, из-за которого потеряла часть зрения и способность координировать движения.