Немецкая паралимпийка покинула трассу с полицией и не финишировала на Паралимпиаде-2026: что произошло

На Паралимпийских играх 2026 года немецкая паралижница Катрин Маршан не завершила классическую гонку. Хотя она претендовала на медаль, финиш ей не удалось получить.

Маршан входила в число претенденток на награды в классической гонке с раздельным стартом на 10 километров. Она боролась за бронзовую медаль, но неожиданно остановилась и преждевременно завершила гонку, сообщает Общественное Спорт.

Что произошло с Катрин Маршан?

Когда Маршан не смогла продолжить гонку и лишилась шансов на награды, она опустилась на обочину трассы, прикрыв лицо руками. Вскоре к ней подошли полицейские и волонтеры, дежурившие на стадионе, заботясь о безопасности участников и порядке среди болельщиков.

После завершения гонки медиаменеджер немецкой сборной Бенджамин Шиллер прокомментировал инцидент с их спортсменкой, отметив, что команда столкнулась с рядом болезней, которые сказались и на состоянии здоровья Маршан.

Ей нужна была помощь, наш врач сейчас с Катрин,

– отметил Шиллер.

Какие еще случаи были у сборной Германии?

Другой немецкий спортсмен, Себастьян Марбургер, также не смог дойти до финиша во время спринта на Паралимпиаде.

По словам Шиллера, паралимпиец пытался восстановиться после болезни, которая длилась неделю, но сил хватило не на все этапы гонки.

Он болел неделю и не мог кататься в течение этого времени. Он старался как мог, но это оказалось для него слишком сложно,

– отметил Шиллер.

Что известно о Катрин Маршан?