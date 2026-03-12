Маршан входила до числа претенденток на нагороди в класичній гонці з роздільним стартом на 10 кілометрів. Вона боролася за бронзову медаль, але несподівано зупинилася і передчасно завершила гонку, повідомляє Суспільне Спорт.

Що сталося з Катрін Маршан?

Коли Маршан не змогла продовжити гонку та позбулася шансів на нагороди, вона опустилася на узбіччя траси, прикривши обличчя руками. Незабаром до неї підійшли поліцейські та волонтери, що чергували на стадіоні, дбаючи про безпеку учасників та порядок серед вболівальників.

Після завершення гонки медіаменеджер німецької збірної Бенджамін Шиллер прокоментував інцидент із їхньою спортсменкою, відзначивши, що команда зіткнулася з низкою хвороб, які позначилися й на стані здоров'я Маршан.

Їй потрібна була допомога, наш лікар зараз із Катрін,

– зазначив Шиллер.

Які ще випадки були у збірної Німеччини?

Інший німецький спортсмен, Себастьян Марбургер, також не зміг дійти до фінішу під час спринту на Паралімпіаді.

За словами Шиллера, паралижник намагався відновитися після хвороби, яка тривала тиждень, але сил вистачило не на всі етапи гонки.

Він хворів тиждень і не міг кататися протягом цього часу. Він старався як міг, але це виявилося для нього заскладно,

– зазначив Шиллер.

Що відомо про Катрін Маршан?