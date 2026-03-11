Тим часом, паралімпійський спорт шокує фанатів несподіваними новинами. Як повідомляє ESPN. у США було накладено санкції на відомого параатлета Роберта Грісволда.

Що відомо про Грісволда?

Американський центр SafeSport виписав плавцю довічну дискваліфікацію та відсторонення від змагань. Грісволд був звинувачений у сексуальному насильстві над товаришем по команді.

У жертви був діагностований аутизм. Інцидент стався під час Паралімпійських ігор у 2021 році в Токіо. Зазначається, що Роберт продовжував знущатися із партнера ще протягом року після Ігор.

Позов щодо цієї справи було подано у 2022-му. У ньому було викладено схему зваблення та сексуального насильства. При цьому серед обвинувачених були Олімпійський та Паралімпійський комітет США, а також центр SafeSport, повідомляє Swimmingworldmagazine.

Зазначається, що організації стали на "захист та прикриття" Грісволда у його злочинах. Паралімпійський комітет начебто дозволив злочинцю ділити кімнату та душову із позивачем, який мав інвалідність та "розумові здібності на рівні 5-річної дитини".

Спочатку SafeSport виписав Роберту тимчасове відсторонення від змагань і лише зараз збільшив термін дискваліфікації до довічної. Зазначимо, що Грісволд шість разів вигравав чемпіонати світу з плавання та виграв два "золота" на Паралімпіаді в Токіо.

