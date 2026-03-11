Тим часом, паралімпійський спорт шокує фанатів несподіваними новинами. Як повідомляє ESPN. у США було накладено санкції на відомого параатлета Роберта Грісволда.
Що відомо про Грісволда?
Американський центр SafeSport виписав плавцю довічну дискваліфікацію та відсторонення від змагань. Грісволд був звинувачений у сексуальному насильстві над товаришем по команді.
У жертви був діагностований аутизм. Інцидент стався під час Паралімпійських ігор у 2021 році в Токіо. Зазначається, що Роберт продовжував знущатися із партнера ще протягом року після Ігор.
Позов щодо цієї справи було подано у 2022-му. У ньому було викладено схему зваблення та сексуального насильства. При цьому серед обвинувачених були Олімпійський та Паралімпійський комітет США, а також центр SafeSport, повідомляє Swimmingworldmagazine.
Зазначається, що організації стали на "захист та прикриття" Грісволда у його злочинах. Паралімпійський комітет начебто дозволив злочинцю ділити кімнату та душову із позивачем, який мав інвалідність та "розумові здібності на рівні 5-річної дитини".
Спочатку SafeSport виписав Роберту тимчасове відсторонення від змагань і лише зараз збільшив термін дискваліфікації до довічної. Зазначимо, що Грісволд шість разів вигравав чемпіонати світу з плавання та виграв два "золота" на Паралімпіаді в Токіо.
Які скандали стались на Паралімпійських іграх-2026?
- Поточна Паралімпіада вже запам'яталась чимало кількістю ганебних інцидентів. Нещодавно паралімпійська чемпіонка зізналася, що була зґвалтована за два тижні до здобуття "золота".
- Крім того, на Іграх максимально притисняють права українців та йдуть назустріч країнам-агресоркам. Міжнародний паралімпійський комітет зняв усі санкції з Росії та Білорусі.
- Спортсменам з цих країн дозволено брати участь у Паралімпіаді під своїми прапорами та гімнами. Таке рішення ще й супроводжується ганебними заявами від голови МПК, який не вважає російських військових злочинцями.
- Нагадаємо, що у 2025 році колишня українська тенісистка Юлія Вакуленко розповіла про сексуальне насильство з боку свого тренера. За її словами, вона терпіла знущання майже три роки.