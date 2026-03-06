Опять "надули": сборной России на Паралимпиаде не подарили фирменные смартфоны

Несмотря на то, что команда России на Паралимпийских играх-2026 в Италии допущена на полноценной основе с флагом и гимном, брендовые смартфоны в подарок от спонсора соревнований атлеты из страны-агрессора не получили.

Как и в случае с Олимпиадой, команда-производитель гаджетов приняла решение не терять имидж и проигнорировала россиян, что вызвало у них очередную истерику, пишет ТАСС.

Почему россиянам не подарили паралимпийские смартфоны?

Международный паралимпийский комитет прокомментировал ситуацию с отсутствием в пакетах, которые получили все участники Игр в Милане и Кортине, смартфонов популярного бренда-спонсора для россиян.

Оказалось, что это связано с санкционным режимом, введенным против страны-агрессора. Корейская компания, которая подготовила к Олимпиаде и Паралимпиаде эксклюзивную серию своих премиальных смартфонов, строго придерживается ограничений и не работает на российском рынке, а также не осуществляет никаких контактов с россиянами.

Несмотря на это, в МПК пообещали "работать над тем, чтобы все спортсмены имели доступ к важной информации о соревнованиях и услугах".

Как в России скандалили по поводу смартфонов для олимпийцев?