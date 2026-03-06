Опять "надули": сборной России на Паралимпиаде не подарили фирменные смартфоны
- Российские паралимпийцы не получили смартфоны от спонсора из-за санкций, наложенных на страну-агрессора.
- Корейская компания, производящая телефоны, придерживается санкций и не работает с российским рынком.
Несмотря на то, что команда России на Паралимпийских играх-2026 в Италии допущена на полноценной основе с флагом и гимном, брендовые смартфоны в подарок от спонсора соревнований атлеты из страны-агрессора не получили.
Как и в случае с Олимпиадой, команда-производитель гаджетов приняла решение не терять имидж и проигнорировала россиян, что вызвало у них очередную истерику, пишет ТАСС.
Почему россиянам не подарили паралимпийские смартфоны?
Международный паралимпийский комитет прокомментировал ситуацию с отсутствием в пакетах, которые получили все участники Игр в Милане и Кортине, смартфонов популярного бренда-спонсора для россиян.
Оказалось, что это связано с санкционным режимом, введенным против страны-агрессора. Корейская компания, которая подготовила к Олимпиаде и Паралимпиаде эксклюзивную серию своих премиальных смартфонов, строго придерживается ограничений и не работает на российском рынке, а также не осуществляет никаких контактов с россиянами.
Несмотря на это, в МПК пообещали "работать над тем, чтобы все спортсмены имели доступ к важной информации о соревнованиях и услугах".
Как в России скандалили по поводу смартфонов для олимпийцев?
- "Нейтральные" россияне, которые попали на Олимпиаду, жаловались, что в их пакеты спортсмена не вошли действительно ценные подарки – вместо этого им дали только фирменные шампунь и зубную пасту.
- Нежелание спонсора дарить представителям РФ смартфоны вызвало в Москве истерию о "нацизме", "русофобии" и "политических мотивах".
- Российские политики начали наперегонки заявлять о том, что за свой счет купят своим олимпийцам те же смартфоны, хотя в таком дизайне они нигде не продаются.
- Украинские спортсмены рассказывали, что в их пакеты, кроме гаджетов, вошли различные сувениры с эмблемой Милана-Кортины 2026, а также действительно полезные для спортсменов вещи, например баф для защиты шеи от мороза и бутылка для воды.