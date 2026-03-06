Як і у випадку з Олімпіадою, команда-виробник гаджетів ухвалила рішення не втрачати імідж і проігнорувала росіян, що викликало в них чергову істерику, пише ТАСС.

Дивіться також МПК пояснив, чому заборонив форму України з Кримом на Паралімпіаді-2026

Чому росіянам не подарували паралімпійські смартфони?

Міжнародний паралімпійський комітет прокоментував ситуацію щодо відсутності у пакунках, які отримали усі учасники Ігор в Мілані і Кортіні, смартфонів популярного бренду-спонсора для росіян.

Виявилося, що це пов'язано із санкційним режимом, запровадженим проти країни-агресора. Корейська компанія, яка підготувала до Олімпіади й Паралімпіади ексклюзивну серію своїх преміальних смартфонів, суворо дотримується обмежень і не працює на російському ринку, а також не здійснює жодних контактів з росіянами.

Попри це, в МПК пообіцяли "працювати над тим, щоб усі спортсмени мали доступ до важливої інформації про змагання та послуги".

Як у Росії скандалили щодо смартфонів для олімпійців?