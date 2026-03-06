Як і у випадку з Олімпіадою, команда-виробник гаджетів ухвалила рішення не втрачати імідж і проігнорувала росіян, що викликало в них чергову істерику, пише ТАСС.
Дивіться також МПК пояснив, чому заборонив форму України з Кримом на Паралімпіаді-2026
Чому росіянам не подарували паралімпійські смартфони?
Міжнародний паралімпійський комітет прокоментував ситуацію щодо відсутності у пакунках, які отримали усі учасники Ігор в Мілані і Кортіні, смартфонів популярного бренду-спонсора для росіян.
Виявилося, що це пов'язано із санкційним режимом, запровадженим проти країни-агресора. Корейська компанія, яка підготувала до Олімпіади й Паралімпіади ексклюзивну серію своїх преміальних смартфонів, суворо дотримується обмежень і не працює на російському ринку, а також не здійснює жодних контактів з росіянами.
Попри це, в МПК пообіцяли "працювати над тим, щоб усі спортсмени мали доступ до важливої інформації про змагання та послуги".
Як у Росії скандалили щодо смартфонів для олімпійців?
- "Нейтральні" росіяни, які потрапили на Олімпіаду, скаржилися, що до їхніх пакунків спортсмена не увійшли справді цінні подарунки – натомість їм дали лише фірмові шампунь і зубну пасту.
- Небажання спонсора дарувати представникам РФ смартфони спричинила в Москві істерію про "нацизм", "русофобію" і "політичні мотиви".
- Російські політики почали наввипередки заявляти про те, що за свій кошт куплять своїм олімпійцям ті самі смартфони, хоча у такому дизайні вони ніде не продаються.
- Українські спортсмени розповідали, що до їхніх пакунків, окрім гаджетів, увійшли різні сувеніри з емблемою Мілана-Кортіни 2026, а також справді корисні для спортсменів речі, як-от баф для захисту шиї від морозу та пляшка для води.