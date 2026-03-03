"Мы не готовим шлем памяти": как украинцы будут реагировать на россиян во время Паралимпиады
- Украинская команда на Паралимпиаде-2026 не будет иметь конкретных установок относительно поведения с россиянами и белорусами, но стремится объединить мир против агрессора.
- Россияне и белорусы получили возможность выступать под собственными государственными символами в результате решения Международного паралимпийского комитета, что вызвало протест со стороны Украины и других государств.
Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич рассказал о том, как будут действовать представители нашей сборной на Паралимпиаде-2026, где присутствуют россияне и белорусы под собственным флагом. Соревнования начинаются уже 6 марта.
Украинская команда будет самой большой за время выступлений нашего государства на зимних Паралимпиадах. Наставлений относительно поведения в случае встречи на соревновательных площадках с россиянами и белорусами паралимпийцы не имеют, сказал Сушкевич в интервью Укринформу.
Как будут реагировать украинцы на россиян и белорусов во время Паралимпиады?
По словам президента НПК, на каждой Паралимпиаде Украина делала шаги для обеспечения объединения мирового сообщества против страны-агрессора.
Всегда у нас были два направления нашей деятельности на Паралимпийских играх. Это спортивный результат – поднять флаг Украины, одержать победу для Украины. А еще объединить мир вокруг Украины, бороться за мир, против носителей войны, против страны-агрессора, против того, чтобы эти субъекты присутствовали в самом гуманном спортивном движении в мире,
– пояснил Сушкевич.
При этом чиновник отметил, что символических поступков вроде шлема памяти, в котором хотел соревноваться Владислав Гераскевич, паралимпийцы не планируют.
Почему россиян и белорусов допустили к Паралимпиаде?
- Представители страны-агрессора и ее сателлита получили возможность выступать с собственными государственными символами в результате решения Международного паралимпийского комитета, принятого в конце прошлого года.
- За две недели до старта Паралимпиады было подтверждено, что участие примут 10 представителей государств, причастных к развязыванию войны в Украине.
- Украина и ряд цивилизованных государств мира заявили об отказе от участия в церемонии открытия Паралимпийских игр в знак протеста против допуска россиян и белорусов.
- Пересмотреть свое решение Международный паралимпийский комитет призвала и страна-хозяйка соревнований Италия.
- В общем, по данным Википедии, участие в Паралимпийских играх примут 56 стран, представленных 612 паратлетами, которые разыграют 79 комплектов наград в 6 видах спорта.