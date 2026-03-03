"Мы не готовим шлем памяти": как украинцы будут реагировать на россиян во время Паралимпиады

Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич рассказал о том, как будут действовать представители нашей сборной на Паралимпиаде-2026, где присутствуют россияне и белорусы под собственным флагом. Соревнования начинаются уже 6 марта.

Украинская команда будет самой большой за время выступлений нашего государства на зимних Паралимпиадах. Наставлений относительно поведения в случае встречи на соревновательных площадках с россиянами и белорусами паралимпийцы не имеют, сказал Сушкевич в интервью Укринформу.

Как будут реагировать украинцы на россиян и белорусов во время Паралимпиады?

По словам президента НПК, на каждой Паралимпиаде Украина делала шаги для обеспечения объединения мирового сообщества против страны-агрессора.

Всегда у нас были два направления нашей деятельности на Паралимпийских играх. Это спортивный результат – поднять флаг Украины, одержать победу для Украины. А еще объединить мир вокруг Украины, бороться за мир, против носителей войны, против страны-агрессора, против того, чтобы эти субъекты присутствовали в самом гуманном спортивном движении в мире,

– пояснил Сушкевич.

При этом чиновник отметил, что символических поступков вроде шлема памяти, в котором хотел соревноваться Владислав Гераскевич, паралимпийцы не планируют.

Почему россиян и белорусов допустили к Паралимпиаде?