Українська команда буде найбільшою за час виступів нашої держави на зимових Паралімпіадах. Настанов щодо поведінки в разі зустрічі на змагальних майданчиках з росіянами та білорусами паралімпійці не мають, сказав Сушкевич в інтерв'ю Укрінформу.
Як реагуватимуть українці на росіян і білорусів під час Паралімпіади?
За словами президента НПК, на кожній Паралімпіаді Україна робила кроки для забезпечення об'єднання світової спільноти проти країни-агресора.
Завжди у нас були два напрямки нашої діяльності на Паралімпійських іграх. Це спортивний результат – підняти прапор України, здобути перемогу для України. А ще об'єднати світ навколо України, боротися за мир, проти носіїв війни, проти країни-агресора, проти того, щоб ці суб'єкти були присутні в найгуманнішому спортивному русі в світі,
– пояснив Сушкевич.
При цьому посадовець зазначив, що символічних вчинків на кшталт шолому пам'яті, у якому хотів змагатися Владислав Гераскевич, паралімпійці не планують.
Чому росіян і білорусів допустили до Паралімпіади?
- Представники країни-агресора та її сателіта отримали можливість виступати з власними державними символами внаслідок рішення Міжнародного паралімпійського комітету, ухваленого наприкінці минулого року.
- За два тижні до старту Паралімпіади було підтверджено, що участь візьмуть 10 представників держав, причетних до розв'язання війни в Україні.
- Україна та низка цивілізованих держав світу заявили про відмову від участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор на знак протесту проти допуску росіян і білорусів.
- Переглянути свою рішення Міжнародний паралімпійський комітет закликала і країна-господарка змагань Італія.
- Загалом, за даними Вікіпедії, участь у Паралімпійських іграх візьмуть 56 країн, представлених 612 паратлетами, які розіграють 79 комплектів нагород у 6 видах спорту.