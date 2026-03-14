Разгромили россиян: сборная Украины серебряные призеры паралимпийской эстафеты

В предпоследний день Паралимпийских игр-2026 украинские спортсмены участвуют в эстафетных лыжных гонках. На трассе нашей команде пришлось бороться с допущенными к соревнованиям россиянами и белорусами.

Команда страны-агрессора длительное время навязывала украинцам борьбу во главе пелотона. Но развязка на финише оказалась неожиданной, сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Заставили снять флаг Украины": Сушкевич рассказал об абсурдных запретах на Паралимпиаде-2026

Как завершилась смешанная эстафета на Паралимпиаде-2026?

Украинская команда хорошо стартовала усилиями Павла Баля, который передал эстафету на третьей позиции. Паралимпийский чемпион Милана Тарас Радь буквально пролетел свой отрезок дистанции, обеспечив нашей сборной хороший запас.

Александра Кононова тоже уверенно преодолела свой этап, оторвавшись на полминуты от представителя страны-агрессора. На заключительных 2,5 километрах Людмила Ляшенко сделала все от себя зависящее, но не смогла удержать первое место, поскольку в США бежал очень сильный спортсмен с поражением зрения Джейк Адикофф.

В итоге Украина стала серебряными призерами эстафеты на Паралимпийских играх-2026, а команды России и Беларуси оказались вне главной пятерки и не будут портить нашим паратлетам удовольствие от церемонии награждения.

Какой рекорд установил Павел Баль?

Паратлет, который нашел себя в спорте после того, как потерял ноги на строительстве, стал первым в истории Украины призером как летних, так и зимних Паралимпиад.

Два года назад в Париже он получил бронзу в гендбайке – гонках на велосипедах, которые управляются руками. А теперь добавил к этому и серебро Зимних игр.

Сколько теперь медалей у Украины?