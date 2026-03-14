Команда країни-агресора тривалий час нав'язувала українцям боротьбу на чолі пелотону. Але розв'язка на фініші виявилася неочікуваною, повідомляє 24 Канал.

Як завершилася змішана естафета на Паралімпіаді-2026?

Українська команда добре стартувала зусиллями Павла Баля, який передав естафету на третій позиції. Паралімпійський чемпіон Мілана Тарас Радь буквально пролетів свій відрізок дистанції, забезпечивши нашій збірній хороший запас.

Олександра Кононова теж впевнено подолала свій етап, відірвавшись на пів хвилини від представника країни-агресора. На заключних 2,5 кілометрах Людмила Ляшенко зробила все від себе залежне, але не змогла втримати перше місце, оскільки у США біг дуже сильний спортсмен з ураженням зору Джейк Адікофф.

У підсумку Україна стала срібними призерами естафети на Паралімпійських іграх-2026, а команди Росії і Білорусі опинилися поза чільною п'ятіркою і не будуть псувати наших паратлетам задоволення від церемонії нагородження.

Який рекорд встановив Павло Баль?

Паратлет, який знайшов себе у спорті після того, як втратив ноги на будівництві, став першим в історії України призером як літніх, так і зимових Паралімпіад.

Два роки тому у Парижі він здобув бронзу у гендбайку – перегонах на велосипедах, які керуються руками. А тепер додав до цього і срібло Зимових ігор.

Скільки тепер медалей в України?